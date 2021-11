SUV compatti, Peugeot 2008 o Opel Mokka: quale comprare?

Peugeot 2008 o Opel Mokka? Come nel mondo delle corse sportive, il principale competitor è il tuo “vicino di casa”. Per entrambi le proposte si parla di SUV compatti, molto simile nelle caratteristiche, anche se, ovviamente, profondamente diversi sotto altri aspetti. Inevitabile, onde evitare col finire per creare due perfetti cloni, il che sarebbe una mossa scellerata, anzitutto per le stesse compagnie produttrici. Se sei alle prese con la ricerca di un nuovo veicolo, siediti e rilassati dunque, perché la crisi dei semiconduttori ritarderà il processo di mesi, nella più rosea delle ipotesi. Vedendo il bicchiere mezzo pieno c’è più tempo per valutare le opzioni disponibili e tirare le somme a riguardo.

La verità è che entrambi i modelli sono cugini di primo grado, quindi presentano somiglianze tra loro, ma anche differenze che possono far pendere la bilancia da una parte o dall’altra. Ovviamente, pesa in modo decisivo il fattore soggettivo, ossia i gusti e le esigenze del singolo acquirente. Del resto, in caso contrario non esisterebbe una tale abbondanza. Nei paragrafi seguenti andremo a effettuare un testa a testa, prendendo in considerazione ogni criterio di scelta.

SUV, Peugeot 2008 e Opel Mokka: design

Siamo di fronte a due SUV compatti riconoscibili, ognuno nella sua interpretazione, ma entrambi piuttosto sorprendenti: catturano gli sguardi sulla strada, soprattutto nelle loro finiture più marcate. Mokka si distingue per l’implementazione dell’anteriore Opel Vizor, parola d’ordine degli ultimi modelli del marchio tedesco, oltre che per puntare su linee più tese e scolpite che la differenziano completamente dalla generazione precedente, che ancora portava la ‘X’ nel nome.

Peugeot ha, a sua volta, il maggior punto di richiamo nella zona anteriore grazie a dettagli quali la griglia cromata, la firma luminosa a LED dei fari e le loro estensioni, che affondano nel paraurti. Certo, in termini generali ha un aspetto più voluminoso.

Dimensioni

È simile nelle dimensioni ma, in senso assoluto, il francese è più grande, il tedesco è superiore esclusivamente in quanto a larghezza. Opel Mokka misura 4.151 mm di lunghezza, 1.791 mm di larghezza, 1.531 mm di altezza e ha un passo di 2.557 mm. Peugeot 2008 raggiunge i 4.300 mm di lunghezza, 1.770 mm di larghezza, 1.550 mm di altezza e 2.605 mm di passo. Ed è proprio il Leone a vincere in maniera netta relativamente al bagagliaio: 405 litri per i 310 del rivale, gap che si conserva piegando i sedili, quando raggiungono rispettivamente 1.467 e 1.060 litri.

Comparto tecnico

La gamma motori Opel è composta da monoblocchi benzina da 100 e 130 CV con cambio manuale (il secondo può essere pure automatico), diesel da 110 CV anche manuale, diesel da 130 CV con cambio automatico e l’elettrico Mokka-e da 136 CV, che certifica un’autonomia di 335 CV.

Quello del 2008 è identico: benzina 100 CV manuale, benzina 130 CV manuale o automatico, diesel 110 CV manuale, diesel 130 CV automatico ed e-2008 elettrico 136 CV.

Prezzo dei SUV compatti

A questo punto i due SUV compatti sono davvero pari, anche se leggermente più economica è la Peugeot 2008, disponibile a partire da 21.200 euro, mentre la Opel Mokka parte da 22.050 euro.