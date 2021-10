Opel Mokka-e Edition: ecco come guidarlo senza pensieri

Attraverso l’offerta di noleggio a lungo termine Free2Move Lease della durata di 36 mesi, è possibile mettersi al volante del nuovo Opel Mokka-e 100% elettrico nella versione Edition a 399 euro al mese con diversi servizi inclusi nel canone.

In particolare, l’offerta prevede una percorrenza massima di 45.000 km, un anticipo di 7505,50 euro (comprensivo del primo canone e delle spese di gestione della pratica pari a 427 euro) e 35 canoni mensili a 399 euro al mese. Da precisare che l’esempio è stato calcolato sulla provincia di Milano.

Opel Mokka-e Edition: scopriamo tutti i dettagli sull’offerta di noleggio Free2Move Lease

L’offerta Free2Move Lease comprende tassa di proprietà, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale h24, vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro, copertura assicurativa RCA, garanzia infortunio conducente, polizza incendio e furto, garanzia Kasko, tutela legale, gestione sinistri e gestione multe. La promozione è valida fino al 31 ottobre 2021, salvo approvazione Opel Financial Services, ed è accessibile anche con permuta.

Come detto poco fa, il veicolo oggetto della promozione è il nuovo Opel Mokka-e. Si tratta di un SUV full electric che nasconde sotto il cofano un motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima. È abbinato alla trazione anteriore.

Accanto c’è una batteria da 50 kWh che garantisce fino a 322 km di autonomia nel ciclo WLTP con una singola ricarica. La casa automobilistica tedesca afferma che il modello a zero emissioni raggiunge i 150 km/h di velocità massima e passa da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi.

Ecco cosa propone di serie l’allestimento Edition

L’allestimento Edition propone di serie fuori Eco LED, luci di direzione a LED, controllo automatico della velocità, caricatore di bordo monofase da 7 kW, controllo elettronico della stabilità e della trazione, Pack Sicurezza, ABS, climatizzatore automatico monozona, cerchi in lega Silver da 16”, tetto in tinta con la carrozzeria, servosterzo, tergilunotto e alzacristalli elettrici anteriori.

Presenti inoltre chiusura centralizzata, poggiatesta posteriori, sedile posteriore sdoppiato, quadro strumenti con display a colori da 7 pollici, cinture di sicurezza con pretensionatori, rivestimento in tessuto Ethnic in colore nero, Keyless Active Entry & Passive Start, Lane Keep Assist, radio Bluetooth con schermo da 7 pollici, frenata di emergenza e cavo di ricarica Tipo 2 più cavo di ricarica trifase da 22 kW.