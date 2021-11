Nuova Lancia Thema: anche lei si unisce al revival?

Nei giorni scorsi molto inchiostro è stato utilizzato per parlare dei 3 nuovi modelli che Lancia porterà sul mercato nel corso dei prossimi anni, così come annunciato ufficialmente dal nuovo numero uno della casa automobilistica piemontese, l’amministratore delegato Luca Napolitano.

Il CEO del brand premium di Stellantis ha infatti annunciato il ritorno di modelli iconici come Lancia Ypsilon, Delta e Aurelia. Quest’ultima però sotto forma di SUV. Questi però potrebbero anche non essere gli unici ritorni per il marchio italiano. In futuro dopo il lancio dei primi 3 veicoli si dice che anche una nuova Lancia Thema potrebbe trovare spazio nella gamma di Lancia.

In futuro anche la nuova Lancia Thema potrebbe tornare nella gamma della casa piemontese

La berlina di segmento E potrebbe diventare la nuova ammiraglia della futura gamma della casa automobilistica premium di Stellantis. Ricordiamo che questa vettura per l’ultima volta è stata lanciata nel 2011 e la sua produzione si è conclusa nel 2014.

Questo modello potrebbe diventare la ciliegina sulla torta della gamma di Lancia con il marchio che nei prossimi 10 anni sarà rilanciato da Stellantis così come promesso dallo stesso numero uno del gruppo automobilistico, l’amministratore delegato Carlos Tavares.

Se la nuova Lancia Thema si farà, il suo debutto non avverrà presto. Infatti i piani di Lancia fino al 2027 sono ben definiti. Quindi se eventualmente il suo ritorno diverrà ufficiale non potrà comunque avvenire prima del 2027 o 2028.

Questo significa anche una cosa molto importante e cioè che l’auto in questione se tornerà lo farà solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. Vi abbiamo già detto che Lancia, al pari di altri marchi di Stellantis come Alfa Romeo e DS Automobiles, in futuro avrà nella propria gamma solo auto elettriche. Questo per Lancia dovrebbe avvenire già prima del 2027.

Dunque la nuova Lancia Thema se mai si farà avrà zero emissioni. Questa auto divenendo l’ammiraglia della gamma del marchio di Stellantis ovviamente punterebbe forte su caratteristiche uniche: quali lusso e tecnologia avanzata.

La vettura potrebbe utilizzare la piattaforma STLA Large adatta a questo tipo di modello e potrebbe avere molto in comune con la futura Alfa Romeo Giulia elettrica che dovrebbe vedere la luce nei prossimi anni. Rispetto a quest’ultima che in pieno stile Alfa Romeo punterà su prestazioni e sportività, la berlina elettrica di Lancia punterà maggiormente su eleganza e lusso.

La nuova Lancia Thema, quando la casa piemontese deciderà di allargare ulteriormente la sua gamma potrebbe poi venire affiancata anche da un SUV sempre di segmento D anche questo in pieno stile Lancia. Con questi nuovi modelli la casa italiana potrebbe finalmente combattere ad armi pari con i rivali tedeschi nel segmento premium del mercato auto.

Del resto basta fare riferimento a come è stata accolta la notizia del ritorno di Lancia in Europa dalla stampa internazionale per capire che attorno a questo marchio ci sia ancora molto interesse e curiosità da parte di appassionati e addetti ai lavori. Questo nonostante negli scorsi decenni non sia stato fatto nulla per valorizzare questo brand.