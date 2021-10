Nuova Alfa Romeo Giulia arriva nel 2027?

Non è ancora certo ma sembra che la nuova Alfa Romeo Giulia possa arrivare. Manca ancora l’ufficialità ma le ultime interviste dei dirigenti della casa del Biscione ed in primis del nuovo numero uno, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato fanno propendere verso questa possibilità. A lungo si era ipotizzato che una seconda generazione della berlina di segmento D dello storico marchio milanese non ci sarebbe stata. Troppo poche le vendite garantite dal modello attuale che non ha rispettato le previsioni del compianto ex numero uno di Fiat Chrysler Automobiles, Sergio Marchionne.

Nel 2027 arriva la nuova Alfa Romeo Giulia?

Tuttavia con la nascita di Stellantis e avendo a disposizione piattaforme, tecnologie e motori, sembra che le possibilità di una nuova Alfa Romeo Giulia vi siano ancora. Sul web ovviamente gli appassionati di auto e i fan del Biscione provano ad ipotizzare come potrebbe essere un simile modello qualora realmente venga confermato. Quello che sembra abbastanza sicuro è che se davvero una nuova Alfa Romeo Giulia si farà questa molto probabilmente arriverà sul mercato solo in versione completamente elettrica.

Infatti difficilmente il suo arrivo potrebbe avvenire prima del 2027 e per quell’anno Alfa Romeo già in molti mercati dovrebbe vendere solo auto elettriche. Dunque pare difficile che il nuovo modello possa venire presentato sul mercato anche in versione con motore a combustione, anche se ovviamente in proposito mai dire mai, da qui al 2027 molte cose potrebbero cambiare nel mondo dei motori.

Se davvero una nuova generazione di Giulia si farà allora nel 2023 potrebbe nel frattempo esserci un restyling per il modello attuale che così potrebbe allungare la sua carriera di qualche anno. Vedremo dunque se davvero le cose andranno così per la casa automobilistica milanese.

