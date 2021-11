Alfa Romeo Tonale: avvistata in foto spia la versione Sprint 1.3

Alfa Romeo sta proseguendo con lo sviluppo del suo nuovo SUV di segmento B che arriverà sul mercato nel corso del primo trimestre del 2022 con il nome di Alfa Romeo Tonale.

Con l’arrivo nelle concessionarie fissato per il 4 giugno del prossimo anno, il nuovo Tonale è stato avvistato diverse volte su strada, con l’ultimo prototipo protagonista di alcune foto spia pubblicate su Facebook da Walter Vayr, più precisamente nella versione Sprint 1.3.

Alfa Romeo Tonale: ecco un prototipo della variante Sprint con motore 1.3

Secondo quanto dichiarato dal leaker, il muletto totalmente mimetizzato è stato avvistato vicino al proving ground di Balocco. Il nuovo muletto non rivela novità dal punto di vista estetico, ma una foto ci mostra parte dell’abitacolo.

Precedenti scatti “rubati” hanno rivelato che il volante sarà molto simile a quello utilizzato sulla Giulia, ma con una forma più protesa verso il guidatore con l’elemento inferiore delle tre razze leggermente diverso da quello della berlina. Possiamo notare il pulsante di accensione del motore sotto la razza di sinistra.

Abbiamo potuto vedere anche il display del quadro strumenti con la classica forma a binocolo. Sul lato destro possiamo vedere il display rotante del sistema di infotainment che sembrerebbe essere lo stesso visto sulla nuova Jeep Compass con la quale proprio il nuovo Tonale condividerà la piattaforma.

Dall’Alfa Romeo Giulia troviamo altre componenti che riguardano sempre l’abitacolo come le maniglie delle portiere interne, le bocchette dell’aria di forma circolare e il devioluci. Esternamente, il nuovo Alfa Romeo Tonale dovrebbe avere dei fari posteriori a LED che corrono dalla parte della fiancata fino al centro del portellone, congiungendosi con il logo del Biscione. Il profilo laterale è caratterizzato da maniglie delle portiere tradizionali ed è improbabile che verranno adottate delle maniglie a scomparsa.

In base alle ultime indiscrezioni trapelate su Internet, la casa automobilistica di Arese prevede di lanciare almeno tre varianti del nuovo Tonale: Ti, Super e Veloce. Come riportato ad inizio articolo, il nuovo Alfa Romeo Tonale potrebbe debuttare anche in una quarta versione chiamata Sprint con motore benzina da 1.3 litri.

Non ci resta a questo punto che attendere il prossimo anno per scoprire maggiori informazioni sull’attesissimo secondo SUV del marchio di Stellantis.