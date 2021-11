Salone di Los Angeles 2021: date, prezzi e altre informazioni utili

Il Salone di Los Angeles si svolgerà ancora una volta presso il Los Angeles Convention Center che è pronto ad ospitare l’edizione 2021. Rinviato due volte a causa del coronavirus, l’attesissima kermesse sarà l’occasione per diverse case automobilistiche di presentare novità e anteprime molto interessanti.

Oltre ai veicoli destinati al mercato statunitense, il Los Angeles Auto Show verrà utilizzato dai vari produttori di auto per mostrare anche alcuni veicoli che debutteranno presto in Europa. Tutto inizierà il venerdì 19 novembre alle 9:00 e si concluderà domenica 28 dello stesso mese alle 19:00.

Salone di Los Angeles 2021: sarà presente anche Stellantis con alcuni dei suoi brand

È possibile partecipare al Salone di Los Angeles 2021 optando per tre diversi biglietti che possono essere acquistati direttamente sul sito Web ufficiale della kermesse: Any Day, Early Entry e Group.

Il primo consente di accedere alla manifestazione per un solo giorno, il secondo permette di entrare 1 ora prima il sabato e la domenica (quindi alle 8:00) mentre il terzo è riservato a un gruppo composto da 20 o più persone.

Tutti i biglietti sono validi per una giornata intera e i prezzi sono di 20 dollari per gli adulti (13-64 anni di età) e includono i bambini con età inferiore a 6 anni. I bambini tra i 6 e i 12 anni pagano 12 dollari mentre per gli over 65 il costo di entrata è di 12 dollari. L’Early Entry costa il doppio per tutte le fasce d’età.

Le restrizioni per i viaggiatori sono state allentate da qualche giorno

Dato che dall’8 novembre gli Stati Uniti hanno allentato le restrizioni legate al coronavirus per il turismo, possono entrare tutti i viaggiatori vaccinati e sottoposti a un tampone molecolare o antigienico con risultato negativo entro tre giorni dalla partenza.

In particolare, possono entrare negli USA tutti coloro che hanno completato il ciclo vaccinale e con la seconda dose (o dose singola) ricevuta almeno 14 giorni prima dell’arrivo negli States. Ovviamente, è necessario esibire il Green Pass per poter partecipare al Salone di Los Angeles 2021.

Per tutti i minori di 18 anni, che per ragioni mediche documentate non possono ricevere il vaccino, non hanno l’obbligo di essere vaccinati per poter partecipare alla kermesse. È possibile comunque scoprire maggiori informazioni visitando il sito Viaggiare Sicuri.

Oltre a scoprire le varie novità presentate dalle oltre 30 case automobilistiche presenti all’appuntamento, sarà possibile partecipare a conferenze, test drive gratuiti e altre attività. Per quanto riguarda Stellantis, i brand presenti sono: Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Fiat e Ram. Altri produttori di auto famosi presenti al LA Auto Show 2021 sono Audi, Chevrolet, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mini, Nissan, Porsche, Subaru, Volkswagen, Toyota e Volvo.