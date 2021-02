Il Salone di Los Angeles 2021 è stato rinviato nuovamente

Il coronavirus ha stravolto il calendario degli eventi automobilistici sia nel 2020 che nel 2021. Nelle scorse ore, gli organizzatori del Salone di Los Angeles hanno annunciato di aver posticipato nuovamente l’edizione di quest’anno. Adesso, l’evento è previsto per il 19-28 novembre e si terrà presso il Los Angeles Convention Center.

L’appuntamento è stato originariamente posticipato dal 18-29 novembre 2020 al 19-31 maggio 2021 ma il comitato organizzativo ha preso la decisione di spostare l’evento dopo un anno intero.

Salone di Los Angeles 2021: l’edizione di quest’anno è stata posticipata ancora una volta

Il motivo del secondo posticipo del Los Angeles Auto Show è senza dubbio legato al coronavirus che continua ancora a circolare in tutto il mondo. Anche se le persone stanno ricevendo il vaccino, la somministrazione avviene lentamente e potrebbero passare mesi prima che gran parte della popolazione sia protetta.

Inoltre, la California rimane una delle città più colpite dal COVID-19 in quanto LA Public Health ha segnalato 3434 nuovi casi e 141 nuovi decessi il 10 febbraio. I dati della CDC mostrano però che la situazione è migliorata in quanto la contea di Los Angeles ha registrato un calo di casi, decessi e ricoveri ospedalieri.

Con il nuovo rinvio del Salone di Los Angeles, il calendario dei saloni automobilistici previsti quest’anno è parecchio affollato. Infatti, dal 19 al 29 agosto si terrà il Salone di New York mentre a settembre seguirà il Motor Bella, una versione reinventata del North America International Auto Show.

Nello stesso mese, si terrà a Monaco l’evento IAA al posto del Salone di Francoforte. Naturalmente, nessuna di queste date è confermata al 100% in quanto bisognerà attendere i prossimi mesi per vedere il numero dei casi se crescerà oppure no.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI