DS 7 Crossback a 249 euro al mese con la possibilità di restituirla

Fino al 30 novembre 2021, DS Automobiles dà la possibilità di acquistare in promozione la DS 7 Crossback in allestimento Business e con motore diesel da 130 CV sfruttando il finanziamento StyleDrive.

In particolare, la promo prevede un anticipo di 12.660 euro, 35 rate mensili da 248,92 euro e una rata finale pari a 17.172,47 euro (valore futuro garantito). Il finanziamento prevede una durata contrattuale di 36 mesi, una percorrenza massima di 45.000 km e un prezzo scontato a 35.100 euro anziché 39.600 euro.

DS 7 Crossback: scopriamo la promo dedicata all’allestimento Business

L’imposta sostitutiva sul contratto è pari a 56,98 euro, le spese di gestione della pratica di 350 euro mentre quelle di incasso mensili pari a 3,50 euro. L’importo totale del credito è di 22.840 euro mentre quello dovuto è di 25.366,73 euro. Gli interessi sono pari a 2393,75 euro, il TAN è al 3,99% mentre il TAEG al 5,04%. È previsto il servizio DS Extended Care con due anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 45.000 km.

L’offerta è riservata ai clienti privati presso le concessionarie di DS Automobiles che aderiscono all’iniziativa e non è cumulabile con altre iniziative in corso. Una volta completato il finanziamento, la casa automobilistica francese dà la possibilità di sostituire la DS 7 Crossback con una nuova vettura al passo con le esigenze in evoluzione, tenerla saldando l’ultima rata del finanziamento oppure restituirla senza alcuna preoccupazione.

Sotto il cofano della DS 7 Crossback Business è presente il motore diesel BlueHDi a quattro cilindri in linea da 1.5 litri capace di sviluppare 130 CV di potenza a 3750 g/min e 300 Nm di coppia massima a 1750 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio automatico a 8 marce.

Il marchio di Stellantis afferma che il SUV impiega 10,9 secondi per accelerare e da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 195 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 4 litri ogni 100 km mentre le emissioni di CO2 si attestano a 105 g/km.

La dotazione di serie prevista dall’allestimento Business

L’allestimento Business prevede di serie climatizzatore automatico bizona con bocchette dell’aria posteriori, cruise control, sensori di parcheggio posteriori, servosterzo, sistema di assistenza alla partenza in salita, cerchi in lega Roma da 19”, correttore assetto fari, fari diurni a LED, fari fendinebbia a LED con funzione cornering, fari posteriori 3D a LED, kit riparazione pneumatici, parabrezza oscurato e acustico, monitoraggio della pressione degli pneumatici, tergilunotto, vetri posteriori e lunotto oscurati, presa da 12V nell’abitacolo e nel bagagliaio, bracciolo anteriore/centrale, indicatore temperatura esterna, pomello del cambio in pelle, sedile conducente con regolazione lombare elettrica, sedili anteriori regolabili in lunghezza, sedile posteriore frazionabile 2/3 – 1/3, specchietto retrovisore interno elettrocromico, vano portaoggetti refrigerato e volante in pelle multifunzione regolabile.

Non mancano Active Safety Brake fino a 85 km/h, vari airbag, poggiatesta posteriori, sistema ISOFIX per sedile passeggero anteriore e sedili posteriori, chiusura centralizzata, Driver Attention Warning, Lane Departure Warning, cinture di sicurezza con pretensionatori, controllo elettronico della trazione, riconoscimento dei cartelli stradali, freno di stazionamento elettrico, ABS, frenata di emergenza automatica, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, fari xenon con sensore luci, Ispirazione DS Bastille (sedili in tessuto Peruzzi bronzo, griglia frontale in nero opaco, DS Wings e profilo posteriore Crossback cromati, volante in pelle Pieno Fiore e altro ancora), specchietti retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettricamente e sistema di infotainment con navigazione 3D, display touch da 12”, quadro strumenti digitale da 12”, funzione Mirrorscreen, impianto audio con otto altoparlanti, connettività Bluetooth, Radio DAB, riconoscimento vocale, servizio SOS & Assistenza e tre porte USB (una anteriore e due posteriori).