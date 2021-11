DS 7 Crossback Élysée: nuovo modello speciale per il presidente Macron

Emmanuel Macron, presidente della Francia, può contare da oggi su una speciale DS 7 Crossback Élysée che è entrata a far parte della flotta presidenziale francese.

Basata sulla DS 7 Crossback E-Tense 300, il modello presenta un corpo con dimensioni di 4790 mm di lunghezza e un passo allungato di 200 mm. La larghezza rimane identica di 1910 mm, così come l’altezza di 1620 mm, mentre lo spazio per le gambe adesso è di 545 mm.

DS 7 Crossback Élysée: ecco la nuova edizione speciale del SUV ibrido plug-in

Questo non è l’unico cambiamento in quanto il SUV francese è stato blindato e dispone di portabandiera, luci lampeggianti e una carrozzeria rivestita in Ink Blue. La particolare DS 7 Crossback Élysée dispone anche di badge RF, cerchi da 20” con finitura unica e un’antenna a pinna di squalo a supporto di uno speciale sistema di telecomunicazioni.

I cambiamenti proseguono nell’abitacolo in quanto lo speciale modello è dotato di due sedili posteriori individuali con regolazione elettrica e sono separati da una console centrale a tutta lunghezza.

Su quest’ultima è possibile trovare un caricatore wireless per smartphone compatibili, porte USB, porta documenti centrale e vari comandi per gestire il riscaldamento e la ventilazione dei sedili posteriori.

Altre caratteristiche degne di nota sono il rivestimento in pelle Basalt Black e alcantara e gli inserti in nero lucido. Sempre sul retro possiamo vedere anche un sistema di infotainment dedicato e i badge RF.

Sotto il cofano c’è ancora il gruppo propulsore da 300 CV

Ciò che rimane invariato rispetto alla DS 7 Crossback E-Tense è il gruppo propulsore ibrido plug-in presente sotto il cofano. Questo è composto da un motore benzina PureTech a quattro cilindri linea da 1.6 litri, due powertrain elettrici e una batteria da 13,2 kWh.

Il SUV a trazione integrale riesce a sviluppare complessivamente 300 CV di potenza e 520 Nm di coppia massima. Naturalmente, l’armatura e il passo allungato sicuramente hanno avuto un enorme impatto sulle prestazioni.

Purtroppo, DS Automobiles non ha rivelato i dettagli nello specifico, ma il modello standard impiega 5,9 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e riesce a percorrere fino a 58 km con una sola ricarica (nel ciclo WLTP).

La speciale DS 7 Crossback Élysée è stata utilizzata ieri durante le cerimonie commemorative dell’armistizio dell’11 novembre del 1918, che pose fine alla Prima Guerra Mondiale.