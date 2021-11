Citroen e Peugeot: cancellato progetto piccoli SUV

Citroën CJ4 e Peugeot P44, nomi in codice interni di due futuri piccoli SUV urbani 100% elettrici sono stati cancellati. Sviluppati sulla base della futura Citroën C3, avrebbero dovuto essere lanciati nel 2025, ma la corsa alla riduzione dei costi all’interno di Stellantis ha avuto la meglio su questi progetti.

Stellantis cancella i futuri SUV compatti di Citroen e Peugeot

Alla luce dei cambiamenti dell’industria automobilistica e del suo contesto attuale, nonché del sovradimensionamento del gruppo Stellantis, Carlos Tavares conduce una drastica caccia ai costi. Di conseguenza, i direttori dei 14 marchi hanno dovuto sacrificare un progetto nel loro futuro piano di prodotto nelle ultime settimane. Per quanto riguarda Citroen e Peugeot, i rispettivi progetti CJ4 e P44 hanno pagato il prezzo.

Questi due SUV urbani, di circa 4,15 m, dovevano rappresentare le entry level per i due marchi in Europa. In Citroën, si sarebbe posizionata tra la nuova C3 (2023) e la futura C3 Aircross (CC24) che vedrà le sue dimensioni avvicinarsi a 4,40 m nel 2024. Per la casa del Leone, Peugeot e-1008 avrebbe consentito di avere un veicolo elettrico più economico dell’e-208 e dell’e-2008. Perché i due cugini erano basati sulla base CMP “low cost”, inaugurata dalla nuova Citroën C3 in Sud America e India.

La causa di questa decisione sono molteplici per Citroen e Peugeot. Da un lato, la redditività della componente europea di questo programma è stata ritenuta insufficiente. D’altra parte, ha pesato anche il posizionamento dei due marchi all’interno del gruppo Stellantis, Peugeot intendeva offrire un veicolo “entry-level” che è più responsabilità di Citroën e Fiat.

Infine, anche il costruttore italiano ha pesato su questa decisione poiché assume il ruolo di leader tecnico nel continente sudamericano dove i due modelli sarebbero stati anche commercializzati. Vedremo a proposito di queste cancellazioni se arriveranno ulteriori novità nelle prossime settimane.