Fiat Pulse: 9000 prenotazioni in sole tre settimane

Prendendo in considerazione i numeri ottenuti nel periodo di prevendita, il Fiat Pulse, un SUV sviluppato e prodotto al 100% nello stabilimento di Betim (MG), ha tutte le carte in regola per diventare l’ultimo best seller della casa automobilistica torinese nel mercato brasiliano.

A tre settimane esatte dalla presentazione del modello sul mercato nazionale, 9000 consumatori hanno prenotato una propria unità in prevendita sul sito del brand di Stellantis.

Fiat Pulse: 9000 automobilisti brasiliani hanno scelto fino ad ora il nuovo SUV compatto

Herlander Zola, direttore di Fiat Sud America e delle operazioni commerciali in Brasile, ha detto: “Facendo un ipotetico esempio, se consegnassimo questi veicoli nello stesso mese, Fiat Pulse sarebbe leader nella classifica delle vendite in Brasile”.

Le prime unità del Pulse sono già in fase di consegna ai clienti, anche di fronte al difficile scenario produttivo che sta coinvolgendo l’intera industria automobilistica a causa della mancanza di alcune componenti primarie come i semiconduttori.

Fiat, quindi, ha mantenuto una trasparenza nei confronti dei consumatori, in quanto tutti i clienti sono stati informati delle scadenze per la consegna del proprio Fiat Pulse al momento dell’acquisto. Il tempo potrebbe variare fino a 90 giorni, a seconda del colore e della configurazione scelta.

Quattro versioni disponibili

Con la fine del periodo di prevendita, il nuovo SUV compatto viene ora normalmente venduto presso le 521 concessionarie dello storico marchio torinese presenti in Brasile, in tutte le sue versioni disponibili: Drive con motore benzina da 1.3 litri e cambio manuale e trasmissione automatica, Drive con motore turbo benzina T200 e cambio automatico, Audace con motore turbo benzina T200 e cambio automatico e Impetus con motore turbo benzina T200 e cambio automatico.

Le versioni con propulsori turbo benzina sono abbinate a una moderna trasmissione automatica CVT a 7 rapporti con modalità Sport e la possibilità di avere i paddle al volante. Con queste caratteristiche, il SUV impiega 9,4 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h, superando i principali rivali del segmento.

L’avvio sicuramente positivo per il nuovo Fiat Pulse segue gli ultimi lanci di successo effettuati in Brasile dalla casa automobilistica torinese, come i nuovi Strada e Toro che al momento sono fra i più venduti nel segmento dei pick-up nel grande paese sudamericano.