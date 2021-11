Fiat Pulse: introvabile la versione entry

Il SUV compatto Fiat Pulse vuole dominare il mercato dei Suv e ha registrato 5.500 prenotazioni nelle prime 96 ore dalla sua messa in vendita, quasi un’unità al minuto. Per combattere in cima alla classifica, il modello ha due tipi di motore e cinque versioni. Tuttavia, trovare le versioni 1.3 aspirate presso le concessionarie e il configuratore Fiat è diventato un compito difficile. Sul sito della principale casa italiana sono disponibili solo le versioni Turbo 200, equipaggiate con il motore 1.0 tre cilindri turbo. Anche nei negozi “fisici” la storia si ripete.

Esaurite versioni base di Fiat Pulse

La stampa brasiliana ha appreso dai concessionari che Fiat ha temporaneamente sospeso le prenotazioni per le versioni entry di Fiat Pulse. In alcuni negozi, il discorso è che il lotto delle opzioni più economiche è già stato prenotato. In alcuni gruppi di Facebook, i clienti ipotizzano che la domanda per queste versioni sia in aumento. Tuttavia, alcuni fornitori affermano che il motivo del tempo di inattività è legato al motore 1.3 Firefly.

Secondo questi rivenditori, le versioni equipaggiate con questo motore hanno avuto un buon volume di prenotazioni, ma non ha superato la richiesta delle versioni Turbo 200, che sarebbero comunque preferite dalla maggior parte dei consumatori. Stellantis avrebbe deciso di interrompere l’offerta di Fiat Pulse 1.3 per non danneggiare la produzione di Argo e Strada, che utilizzano lo stesso propellente. Vale la pena ricordare che questi sono i modelli più venduti dal marchio in Brasile e il pick-up compatto soffre già di file di attesa fino a sei mesi.

La stampa ha contattato Fiat per confermare le informazioni fornite dalla rete. A proposito del sito, il brand afferma che un aggiornamento della piattaforma ha rimosso le due versioni 1.3, ma che presto torneranno al configuratore. Fiat Pulse è equipaggiata, nelle versioni entry, con il motore 1.3 Firefly quattro cilindri 8V flex aspirato. Nel SUV, è stato ricalibrato per erogare 98/107 CV (benzina/etanolo) e 13,2/13,7 kgfm, a causa del nuovo set di standard sulle emissioni che sarà in vigore dal 2022, il Proconve L7.

