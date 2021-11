Stellantis taglierà 400 nuovi posti di lavoro: ecco dove

Stellantis taglierà circa 400 posti di lavoro nella sua fabbrica in cui viene prodotta Jeep Cherokee in Illinois a causa di una carenza globale di semiconduttori che ha già colpito la produzione e tagliato un turno nello stabilimento di assemblaggio di Belvidere. La riduzione della forza lavoro entrerà in vigore già dal 14 gennaio. I dipendenti hanno ricevuto avvisi mercoledì, ha affermato la casa automobilistica in una dichiarazione, aggiungendo che cercherà di collocare i dipendenti licenziati in posizioni aperte a tempo pieno in altre sedi dell’azienda non appena diventeranno disponibile in base all’anzianità.

Stellantis: altri tagli a Belvidere

Stellantis non ha un altro stabilimento di assemblaggio in Illinois. L’impianto impiega 2.362 lavoratori dopo che un secondo turno è stato tagliato a luglio, colpendo 1.641 persone. “Mentre continuiamo a bilanciare le vendite globali con la produzione della Jeep Cherokee prodotta nello stabilimento di assemblaggio di Belvidere, che è stata ulteriormente esacerbata dalla carenza globale di microchip senza precedenti”, ha dichiarato in una nota la portavoce Jodi Tinson, “Stellantis ha determinato che sono necessarie ulteriori azioni di personale a seguito di cambiamenti nelle operazioni dell’impianto.”

La casa automobilistica ha dichiarato di aver notificato anche lo stato dell’Illinois, la città di Belvidere e la United Auto Workers. L’annuncio arriva dopo che la legislatura dello stato dell’Illinois il 28 ottobre ha approvato una legge di incentivazione per produttori e fornitori di veicoli elettrici che è stata inviata al governatore JB Pritzker.

Include crediti d’imposta statali sul reddito dal 75% al ​​100% delle imposte sui salari per i nuovi dipendenti assunti per un massimo di 15 anni. Tra gli altri incentivi, sarebbero disponibili anche crediti d’imposta per l’assunzione di lavoratori edili e per la formazione dei lavoratori. Vedremo dunque come si evolverà la situazione in questo importante sito produttivo del gruppo Stellantis negli Stati Uniti.

