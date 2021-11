Jeep Grand Cherokee 2022: annunciati i prezzi

La Jeep Grand Cherokee ha ricevuto un corposo aggiornamento per il model year 2022. La quinta generazione presenta la stessa piattaforma della Grand Cherokee L a sette posti e un prezzo di partenza nel mercato statunitense leggermente più abbordabile, pari a 37.390 dollari (32.473 euro) anziché 38.635 dollari (33.554 euro).

L’allestimento di base chiamato Laredo permette di aggiungere la trazione integrale per 2000 dollari (1736 euro) in più. La trasmissione automatica a 8 velocità è abbinata al motore Pentastar V6 da 3.6 litri con potenza di 294 CV e 348 Nm di coppia massima.

Jeep Grand Cherokee 2022 display head-up

Jeep Grand Cherokee 2022: si parte da 37.390 dollari per l’allestimento Laredo

L’equipaggiamento di serie include quadro strumenti digitali con display da 10.25 pollici, sistema di infotainment Uconnect 5 di ultima generazione con aggiornamenti via OTA, caricatore wireless per smartphone compatibili, diverse chicche legate alla sicurezza, cerchi in lega da 17”, specchietti retrovisori esterni ripiegabili e con funzione riscaldamento e volante riscaldato.

Disponibile anche il programma di fedeltà Jeep Wave che include cambi gratuiti di olio e rotazione degli pneumatici nei primi tre mesi di proprietà, il noleggio gratuito del veicolo per la manutenzione ordinaria e l’assistenza stradale h24.

Disponibile il pacchetto Altitude per la Jeep Grand Cherokee 2022 il quale aggiunge dettagli in nero lucido ed extra come sedili anteriori riscaldati, tergicristalli con rilevamento della pioggia e presa di corrente da 115V.

Un gradino sopra troviamo l’allestimento Limited che condivide il motore V6 3.6 con il modello base. Coloro che sono alla ricerca di un V8 sotto il cofano dovranno optare per gli allestimenti Trailhawk, Overland, Summit o Summit Reserve. Disponibile solo con trazione integrale, l’Hemi V8 parte da 45.710 dollari (39.698 euro) per la Limited fino ad arrivare a 66.660 dollari (57.893 euro) per la Summit Reserve.

Per ora non si conosce ancora il prezzo della Grand Cherokee 4xe ibrida plug-in. Questa nasconde sotto il cofano un gruppo propulsore ibrida plug-in costituito da un turbo benzina da 2 litri e un motore elettrico per una potenza complessiva pari a 380 CV e 637 Nm.