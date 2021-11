Peugeot e-208 ed e-2008: l’autonomia sarà presto migliorata

Le auto elettriche proposte attualmente da Peugeot non vantano una grande autonomia rispetto ai competitor. Se prendiamo in considerazione alcune delle nuove caratteristiche introdotte recentemente sul mercato, sia la Peugeot e-208 che il Peugeot e-2008 sono rimasti indietro su un tema molto importante che spesso viene preso in considerazione da una persona nel passaggio da un veicolo con motore a combustione interna a uno 100% elettrico.

Nonostante ciò, entrambi i modelli sono tra le auto elettriche più vendute in Europa. Prendendo in considerazione la grande offensiva di EV che sta arrivando nel Vecchio Continente, la casa automobilistica francese ha intenzione di aumentare le vendite di e-208 ed e-2008.

Peugeot e-2008

Peugeot e-208 ed e-2008: i due modelli riceveranno presto delle modifiche per migliorare l’autonomia offerta

Per fare ciò, applicherà dei miglioramenti che permetteranno di aumentare l’autonomia, anche se di poco. Questo piccolo aumento consentirà alle due vetture a zero emissioni di guadagnare qualche chilometro in più.

In attesa che entrambi i modelli subiscano un restyling nel corso del 2023, la casa del Leone ha deciso di apportare alcune piccole migliorie tecniche in modo che entrambi possono proporre una maggiore percorrenza.

Nel caso della e-208, il miglioramento sarà compreso tra 15 e 22 km nel ciclo WLTP mentre per quanto riguarda l’e-2008, guadagnerà tra 10 e 25 km. Le ottimizzazioni che permetteranno di aumentare l’autonomia non hanno a che fare con l’installazione di una batteria più capiente, che mantiene la sua capacità utile di 46,2 kWh (50 kWh di capacità lorda).

Sfortunatamente, gli esemplari già disponibili all’acquisto e quelli che ci circolano già su strada non beneficeranno di questo aumento di autonomia in quanto non si limita al software. Questo perché il marchio di Stellantis si concentrerà sulla parte meccanica per ottimizzare il range di percorrenza.

In particolare, Peugeot applicherà modifiche alla trasmissione che consentiranno al motore elettrico da 136 CV (100 kW) di funzionare in modo più ottimale. Inoltre, a seconda dell’allestimento scelto, si avranno degli pneumatici con una resistenza al rotolamento molto bassa. Verranno anche installati un nuovo sensore di umidità e una nuova versione del software che gestisce l’aria condizionata. La gestione termica dell’abitacolo sarà più efficiente.

Come anticipato ad inizio articolo, sia la Peugeot e-208 che il Peugeot e-2008 sono tra le auto più elettriche più vendute in Europa. Sicuramente, questo nuovo aggiornamento consentirà di aumentare ulteriormente il numero di immatricolazioni nei prossimi mesi.