Fiat Panda Wild a 155 euro al mese con anticipo zero e supervalutazione

Oltre alla 500L Red vista ieri, Fiat sta proponendo in promozione un altro modello molto apprezzato dagli italiani. Stiamo parlando della Fiat Panda. In particolare, l’offerta dedicata al famoso veicolo utilitario riguarda la Fiat Panda Wild 4×4 con motore benzina disponibile al prezzo promozionale di 14.500 euro anziché 15.900 euro (prezzo di listino di 18.100 euro senza IPT e contributo PFU) sfruttando il finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank.

La promo è valida fino al 30 novembre 2021 in caso di permuta. La valutazione dell’usato prevede fino a 1000 euro in più rispetto alla quotazione di Quattroruote del mese di novembre, è ha totale discrezione della concessionaria ed è basata sullo stato d’uso della vettura, i km percorsi e l’anno di immatricolazione.

Fiat Panda Wild 4×4: scopriamo l’offerta dedicata all’utilitaria con trazione integrale

Il finanziamento prevede anticipo zero, durata di 96 mesi, prime 12 rate mensili di 154,57 euro e successive 84 di 218,34 euro. Il canone mensile comprende le spese di incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata. L’importo totale del credito è di 15.107,28 euro e comprende spese istruttoria di 325 euro, bolli di 16 euro, servizio marchiatura di 200 euro e Polizza Pneumatici di 66,28 euro.

Gli interessi sono pari a 4751,78 euro, le spese di invio del rendiconto cartaceo pari a 3 euro all’anno mentre l’importo totale dovuto è di 20.219,06 euro. Il TAN è fisso al 6,85% mentre il TAEG all’8,75%.

Sotto il cofano della Fiat Panda Wild è presente il motore turbo benzina Twin Air a due cilindri in linea da 0.9 litri capace di sviluppare 85 CV di potenza a 5500 g/min e 145 Nm di coppia massima a 1900 g/min, abbinato alla trazione integrale permanente e a un cambio manuale a 6 rapporti.

La casa automobilistica torinese afferma che la vettura impiega 12,8 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 163 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 5,7 litri/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 131 g/km.

Tutte le caratteristiche offerte di serie dalla vettura

La dotazione di serie proposta da questa variante comprende climatizzatore manuale con filtro antipolline, servosterzo Dualdrive, alzacristalli elettrici anteriori, barre al tetto, cerchi da 15”, correttore assetto fari, kit riparazione pneumatici Fix & Go, sensore per il monitoraggio della pressione degli pneumatici, tergilunotto, skid plate, specchietti retrovisori esterni regolabili manualmente con calotte nere, fasce laterali protettive, presa da 12V, volante con comandi radio e regolazione e interni standard.

Non mancano ABS, airbag lato guidatore e lato passeggero, poggiatesta anteriori e posteriori, chiusura centralizzata, cinture di sicurezza con pretensionatori, sistema Start & Stop, controllo elettronico della stabilità e della trazione, sistema di assistenza alla frenata, sistema di assistenza alla partenza in salita e sistema Uconnect con Radio DAB, connettività Bluetooth e connessione smartphone.