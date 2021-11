Fiat 500L Red a 185 euro al mese con supervalutazione dell’usato

Per la nuova Fiat 500L Red, FCA Bank sta proponendo un’interessante promozione valida fino al 30 novembre 2021 in caso di permuta. In particolare, è prevista una supervalutazione dell’usato fino a 1000 euro in più rispetto alla quotazione di Quattroruote del mese di novembre, basandosi sullo stato d’uso della vettura, dei km percorsi e dell’anno di immatricolazione.

Grazie a questa soluzione, è possibile acquistare la 500L Red al prezzo di 17.450 euro anziché 19.450 euro (prezzo di listino di 23.050 euro) sfruttando il finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. Da precisare che l’importo non include IPT e contributo PFU.

Fiat 500L Red: tutti i dettagli sul finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank

Il finanziamento prevede anticipo zero, una durata contrattuale di 96 mesi, prime 12 rate mensili di 184,07 euro e successive 84 di 260,29 euro. Il canone include le spese d’incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata.

L’importo totale del credito è di 18.057,28 euro e include le spese istruttoria di 25 euro, i bolli di 16 euro, il servizio marchiatura di 200 euro e la Polizza Pneumatici di 66,28 euro. Gli interessi sono pari a 5679,77 euro, le spese di invio del rendiconto cartaceo di 3 euro all’anno mentre l’importo totale dovuto è di 24.097,05 euro. Il TAN è fisso al 6,85% mentre il TAEG all’8,47%.

Sotto il cofano della Fiat 500L Red si nasconde un motore benzina a quattro cilindri linea da 1.4 litri con potenza di 95 CV a 6000 g/min e 127 Nm di coppia massima a 4500 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 6 rapporti.

La vettura impiega 13,6 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 162 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 6,5 litri/100 km mentre le emissioni CO2 sono di 144 g/km.

Ecco la dotazione di serie proposta dalla versione Red

L’allestimento Red prevede di serie climatizzatore automatico, cruise control, sensori di parcheggio posteriori, servosterzo elettrico Dualdrive con funzione City, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, cerchi in lega da 16” in nero diamantato, correttore assetto fari, vari inserti in rosso, fari fendinebbia, kit riparazione pneumatici Fix & Go, tergilunotto, specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica e calotte in tinta con la carrozzeria, badge Red, indicatore temperatura esterna, porta da 12V, sedile guidatore regolabile in altezza e bracciolo anteriore.

Presenti inoltre sedili in Seaqual Yarn con finiture rosse, monogramma Fiat e loghi 500 e Red, volante in techno pelle regolabile, ABS, vari airbag, chiusura centralizzata, controllo elettronico della stabilità e della trazione, cintura di sicurezza con pretensionatori, telecomando apertura/chiusura porte, sensori pioggia e crepuscolare, fari con attivazione automatica, filtro antipolline, cover chiave, sovratappeti, gel dispenser e sistema di infotainment Uconnect con display da 7 pollici, radio, connettività Bluetooth e supporto Apple CarPlay e Android Auto.