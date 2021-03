Fiat Tipo Cross: in arrivo anche la versione berlina?

Fiat Tipo Cross è stata sicuramente la più importante novità che è arrivata nella gamma di Tipo con il restyling di metà carriera presentato nell’autunno dello scorso anno. Questo particolare allestimento di Tipo è stato lanciato per il momento solo nella versione hatachback di Tipo. Tuttavia recenti foto spia apparse sul web nelle scorse ore ci portano a pensare che in futuro sia previsto nella gamma della segmento C di Fiat l’arrivo anche di una versione berlina della Tipo Cross.

Un prototipo camuffato di un veicolo Fiat è stato avvistato sulle nevi, si potrebbe trattare della Fiat Tipo Cross berlina

Il prototipo camuffato di quella che sembra essere una nuova versione di Fiat Tipo Berlina è stato immortalato in fase di test invernali sulle nevi della Scandinavia. Si pensa dunque che possa trattarsi proprio di questo modello. Non possiamo escludere però al momento che il prototipo in questione in realtà sia un altro modello. Si vocifera della possibilità che sotto di esso si nasconda un piccolo pickup che Fiat potrebbe lanciare in America Latina al di sotto di Fiat Strada. Vedremo dunque se a proposito di questo futuro modello nelle prossime settimane trapeleranno nuove informazioni.

