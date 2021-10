Lancia Aurelia: oltre 270.000 dollari per questo bellissimo esemplare

La Lancia Aurelia è considerata una delle auto più iconiche realizzate dalla casa automobilistica torinese. Fu progettata da Vittorio Jano e Francesco De Virgilio e presentata per la prima volta in occasione del Salone di Torino del 1950.

Con questa vettura, Lancia riuscì ad anticipare altre case automobilistiche famose nel segmento delle auto sportive italiane premium come Ferrari. Il suo motore V6 da 2 litri riusciva a sviluppare 90 CV di potenza e, unito agli pneumatici sottili e al basso peso dell’Aurelia, assicurava un certo divertimento su strada.

Lancia Aurelia motore

Lancia Aurelia: un bellissimo esemplare del 1952 è in cerca di una nuova casa

Oltre a questo, la Lancia Aurelia dispone di sospensioni a quattro ruote indipendenti, una tecnologia sviluppata per la prima volta da Lancia negli anni ‘20 con la Lambda. Complessivamente, Lancia ha costruito solo 98 telai B-52, l’ultimo dei quali è stato consegnato nel 1953.

Detto ciò, ClassicCars sta proponendo in vendita un bellissimo esemplare del 1952 importato in Svizzera nello stesso anno. È rimasto nel paese con la stessa famiglia che l’ha tenuta fino al 2020.

La Lancia Aurelia in questione ha ricevuto un accurato restauro della carrozzeria tra il 1988 e il 1989 mentre nel 2020 è iniziata una revisione meccanica interna terminata proprio quest’anno. Il venditore privato anonimo sostiene di avere tutti i documenti originali della concessionaria presso cui ha acquistato l’auto e un’immatricolazione svizzera valida per altri sei anni.

Come potete ben immaginare, non si tratta di una vettura economica in quanto il venditore chiede 273.000 dollari (235.963 euro) per portarsela a casa. Il venditore afferma che l’auto è stata utilizzata raramente durante l’estate ed è stata sempre ben tenuta. L’esterno è rivestito nella correzione White Ivory mentre l’abitacolo è in verde.

Le informazioni riportate nella pagina dell’annuncio di vendita parlano anche di 67.000 in corrispondenza della voce Odometer. Purtroppo non sappiamo se sono km o miglia (in quest’ultimo caso sarebbero 107.826 km).

Il prezzo è sicuramente elevato per qualsiasi vettura da utilizzare quotidianamente, ma questa Lancia Aurelia rappresenta un’ottima occasione per entrare in possesso di uno dei modelli più importanti costruiti in Italia.

