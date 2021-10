Nuova Lancia Ypsilon: diventa un crossover?

Si parla tanto di una nuova Lancia Ypsilon. Questo soprattutto da quando il nuovo numero uno della casa automobilistica piemontese, l’amministratore delegato Luca Napolitano ha detto chiaro e tondo che la nuova generazione della celebre vettura di Lancia sarà il primo modello previsto dal piano di rilancio che Stellantis sta mettendo a punto per quanto concerne il suo brand automobilistico premium.

La nuova Lancia Ypsilon dovrebbe arrivare nel corso del 2024 e il luogo di produzione prescelto potrebbe essere ancora una volta la Polonia, come per l’attuale modello, nella fattispecie lo stabilimento Stellantis di Tychy. Nelle ultime settimane a proposito di questo futuro modello di Lancia stanno crescendo le voci secondo cui potrebbe subire una grossa trasformazione.

Si dice infatti che la nuova Lancia Ypsilon potrebbe trasformarsi in un vero e proprio crossover rivoluzionando completamente il suo design rispetto al modello attuale. La cosa non sembra poi essere così improbabile visto che nel segmento B le berline compatte stanno lasciando spazio ai B-SUV.

Proprio facendo riferimento a queste voci, il designer Mirko Del Prete ha provato ad ipotizzare come potrebbe essere la nuova Lancia Ypsilon nel caso in cui davvero questo modello si trasformasse in un crossover. Guardando l’immagine appare evidente che per realizzare questo render il designer si sia ispirato all’attuale DS3 Crossback.

La cosa sembra avere senso se si pensa che DS Automobiles e Lancia condivideranno numerosi modelli e tecnologie nei prossimi anni. Ovviamente immaginiamo che Stellantis voglia però differenziare maggiormente le auto delle proprie case automobilistiche e dunque la futura Lancia Ypsilon anche se davvero diventerà un crossover pensiamo possa essere molto diversa dalla DS3 Crossback. Vedremo dunque in proposito quali notizie arriveranno ricordando che Stellantis svelerà il nuovo piano industriale ad inizio 2022.

