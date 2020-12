Fiat Centoventi: lo sviluppo continua ma non c’è fretta

Nel marzo dello scorso anno veniva presentata la nuova Fiat Centoventi Concept, un prototipo che, secondo diversi fonti, andava ad anticipare la nuova generazione della Fiat Panda. Successivamente, Fiat ha spiegato che il suo obiettivo è di realizzare una nuova generazione di modelli derivati dalla Centoventi Concept. In cantiere ci sarebbero addirittura quattro modelli. Due segmento B (una Panda più grande ed una “Panda SUV”), uno di segmento C ed uno di segmento D.

Al momento, non ci sono ulteriori informazioni in merito all’evoluzione della gamma Fiat. Sarà necessario, probabilmente, attendere la formazione del nuovo gruppo Stellantis per saperne di più. Sappiamo, invece, che la Fiat Centoventi “di serie” è ancora in sviluppo e non è stata abbandonata. Un modello direttamente collegato alla concept car potrebbe arrivare nel corso del prossimo futuro anche se non c’è alcuna fretta di accelerare il progetto.

La Centoventi è ancora in sviluppo

La conferma ufficiale è arrivata da Luca Napolitano, numero uno di Fiat per l’area EMEA. Il progetto della nuova Fiat Centoventi va avanti anche se, al momento, non ci sono ancora date precise per il suo completamento. Lo sviluppo di tutti i modelli collegati alla concept va avanti e la base tecnica di partenza, almeno per quanto riguarda i modelli più compatti già c’è (la piattaforma della nuova 500 elettrica).

Come sottolineato dal manager di Fiat, per ora non c’è una data ufficiale e, probabilmente, una data non ci sarà ancora per diversi mesi. Il futuro di Fiat, così come di tutti i marchi del gruppo FCA, è strettamente collegato alla nascita di Stellantis. Il nuovo gruppo potrà contare su notevoli sinergie e la dirigenza potrà definire strategia di crescita puntando sulla condivisione delle piattaforma e l’ottimizzazione dei costi.

Al momento, l’unico punto fermo in merito al progetto Centoventi è rappresentato dalla volontà di Fiat di sviluppare il suo futuro a partire dalla concept car, come confermato qualche mese fa anche da Olivier Francois, numero uno del marchio Fiat. I progetti che arriveranno, però, sono tutti ancora da definire. Sul tavolo ci sono tantissime ipotesi (oltre ai quattro modelli derivati dalla Centoventi ci sono almeno 2-3 modelli della gamma 500 oltre alla nuova 500 elettrica) ma sarà necessario attendere ancora un po’ prima di scoprire quello che sarà il futuro del marchio.

Elettrica o ibrida

Fiat continuerà a puntare sull’elettrificazione. Il marchio abbandonerà progressivamente il diesel, già drasticamente ridotto in questi mesi, e punterà sull’elettrificazione proponendo soluzioni elettriche al 100%, come la Nuova 500, oppure ibride, come le nuove motorizzazioni mild hybrid già disponibili o in arrivo su diversi modelli attuali del brand. Anche la Centoventi “di serie” seguirà queste linee guide. Il modello sarà quindi solo elettrico o, al massimo, dotato di un sistema ibrido.

L’elettrificazione rappresenta un punto fondamentale per la strategia futura di Fiat che non ha intenzione di tornare indietro e cambiare piani di crescita. Maggiori dettagli sul futuro del brand e su tutti i progetti collegati alla Centoventi arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi mesi. Continuate, quindi, a seguirci per saperne di più.

