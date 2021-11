I motori turbo Fiat e Jeep pronti per Peugeot e Citroen

Molte notizie nel settore automobilistico richiedono tempo per essere confermate ufficialmente dalle aziende, ma dietro le quinte sono già date per scontate. Uno di queste è l’adozione dei motori turbo Stellantis prodotti a Betim (MG), e già utilizzati in Fiat Pulse e Toro e in Jeep Compass e Commander, nei veicoli dei marchi francesi del gruppo. A marzo, l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, in visita in Brasile, ha dichiarato che la sinergia era qualcosa di ovvio, ma non aveva dettagliato i piani del conglomerato affinché ciò accadesse.

Motori Fiat e Jeep per Peugeot e Citroen in Brasile

Questo lunedì 8 novembre, in occasione di una presentazione dei motori T4 e T3, il direttore tecnico dei motori e delle trasmissioni di Stellantis, Vittorio Doria, ha confermato che Peugeot e Citroën utilizzeranno i propulsori nei loro modelli.

Alla domanda se Peugeot e Citroën sostituiranno i motori 1.6 THP con il nuovo GSE, il dirigente ha affermato che i marchi adotteranno la nuova linea di motori, ma non ha fissato la data in cui ciò avverrà o se i nuovi motori subentreranno al 1.6, attualmente disponibile sulla Citroën C4 Cactus e sulla Peugeot 2008, considerando i veicoli prodotti nella regione.

In numeri, il motore che più si avvicina al 1.6 THP è il 1.3 quattro cilindri. Ci sono 185 CV e 27,5 kgfm, contro 173 CV e 24,5 kgfm. Tuttavia, né C4 Cactus né 2008 hanno piani a breve termine per cambiare generazione.

I primi modelli a ricevere motori sviluppati dalla ex FCA, ancor prima della creazione di Stellantis, saranno la nuova Citroën C3, che utilizzerà il 1.0 tre cilindri, ma aspirato, della famiglia Firefly, e la Peugeot 208, che cambierà il 1.6 aspirato dal 1.0 turbo da 130 CV e 20,4 kgfm. Le due nuove funzionalità dovrebbero essere lanciate nel corso del 2022, con la C3 che arriverà prima, sempre nella prima metà, e la 208 che verrà aggiornata successivamente.

Ti potrebbe interessare: Fiat e Jeep: ecco gli ultimi dati sulle vendite in Europa nel 2020 di tutti i modelli