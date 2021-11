Fiat Fastback: il Progetto 376 si mostra in nuove foto spia

Fiat ha recentemente dichiarato che, se il settore automobilistico non attraversasse i problemi provocati dalla crisi dei semiconduttori, il nuovo SUV coupé, conosciuto internamente come Progetto 376 e che dovrebbe chiamarsi Fiat Fastback, verrebbe lanciato subito dopo il Carnevale 2022 in Brasile.

La situazione attuale, però, non fa ben sperare per un lancio nella prima metà del prossimo anno. Ad ogni modo, la casa automobilistica torinese sta proseguendo con i test su strada del nuovo Fastback con gli ultimi prototipi completamente camuffati avvistati a San Paolo.

Fiat Fastback: due nuovi prototipi del Progetto 376 sono stati avvistati a San Paolo

In particolare, nel centro finanziario del Brasile sono stati visti due Fiat Fastback con il presunto design destinato al modello di produzione. I muletti mimetizzati disponevano di fari e cofano motore corto come il fratello Pulse.

Purtroppo, il camuffamento ci impedisce di confermare altre somiglianze con il nuovo SUV compatto, come il paraurti. Qualche mese fa è stato riportato che il SUV coupé, che nascerà dal Progetto 376, potrebbe avere lo stesso frontale del nuovo Pulse con solo poche modifiche limitate al paraurti anteriore.

Il profilo laterale del nuovo modello avrà lo stesso design del Pulse, fra cui le portiere anteriori. Quelle posteriori, invece, cambieranno a causa della diversa linea del tetto. Il nuovo SUV Fiat avrà dimensioni vicine a quelle della Cronos con lunghezza di 4,36 metri, lunghezza di circa 1,72 metri e un passo leggermente più grande.

Previsto al debutto nel segmento dei C-SUV, il Progetto 376 avrà cerchi con cinque fori a causa delle dimensioni maggiori. Tuttavia, l’impianto frenante non avrà dischi nella parte posteriore. A differenza del nuovo Pulse, il Fiat Fastback sarà equipaggiato da un motore turbo benzina Firefly T270 da 1.3 litri, che sul nuovo Toro e Jeep Compass 2022 riesce a sviluppare 180 CV di potenza con alimentazione tramite benzina e 185 CV con etanolo mentre la coppia massima è di 270 Nm.

Il powertrain in questione sarà abbinato esclusivamente a un cambio automatico a 6 marce. Basato sulla nuova piattaforma modulare MLA, che è debuttato per la prima volta sul Fiat Pulse, il Progetto 376 dovrebbe avere un abitacolo caratterizzato da un quadro strumenti digitali, dal sistema di infotainment Uconnect di ultima generazione con display touch da 10 pollici, dal climatizzatore automatico e da rivestimenti in tessuto.