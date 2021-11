Fiat Argo Trekking 2023: ecco i primi dettagli sul nuovo restyling

Fiat ha intenzione di continuare a proporre in Brasile la Fiat Argo Trekking, nonostante il debutto del nuovo Pulse. Oltre a questo, la vettura riceverà un leggero restyling estetico con l’arrivo del model year 2023.

La versione avventurosa della popolare Fiat Argo viene venduta oggi a un prezzo molto vicino a quello del nuovo SUV compatto e questo potrebbe causare alcuni problemi. Tuttavia, l’Argo Trekking costituisce una buona fetta nelle vendite complessive della vettura nel mercato brasiliano e questo potrebbe essere il motivo per cui lo storico marchio torinese ha deciso di continuarla a proporre. Perciò, la versione avventurosa subirà un restyling.

Fiat Argo Trekking 2023: la versione avventurosa potrebbe continuare ad essere proposta

Le modifiche saranno però limitate al paraurti anteriore mentre i fari e il cofano motore saranno identici al modello attuale. I vari cambiamenti apportati alla Fiat Argo Trekking la faranno somigliare molto alla Tipo Cross.

Dal Brasile arriva un progetto digitale che ci anticipa come potrebbe essere l’aspetto finale della Argo Trekking 2023. Recentemente è stato rilevato che la casa automobilistica torinese ha in programma di lanciare una nuova versione entry-level del Pulse con il nome di Fiat Pulse 1.3 MT.

Se questa variante avrà successo, Fiat dovrà rivedere i prezzi della Argo Trekking e anche il suo elenco di dotazioni di serie così da non causare problemi all’ultimo modello annunciato in Brasile. Quel che è certo è che la Fiat Argo Trekking 2023 non avrà la trasmissione CVT mentre la parte meccanica sarà limitata al motore Firefly da 1.3 litri, abbinato a un cambio manuale.

Parliamo dello stesso powertrain 1.3 disponibile con il Pulse, ma con potenza e coppia inferiori. Utilizzando la benzina, il motore sarà capace di sviluppare 98 CV a 6250 g/min e 129 Nm a 4250 g/min mentre con etanolo la potenza passerà a 107 CV a 6250 g/min mentre la coppia massima a 131 Nm a 4000 g/min.

La novità sulla nuova Fiat Argo Trekking potrebbe essere l’adozione del sistema TC+. Questo si attiva automaticamente in situazioni di off-road leggero o premendo il tasto TC+ presente sulla plancia. Con il nome commerciale di E-Locker, la tecnologia funziona a velocità fino a 65 km/h.

Il suo funzionamento è molto semplice: se la ruota di destra ha una velocità maggiore di quella di sinistra, il blocco elettronico frenerà la ruota che slitta e dirigerà più coppia, attraverso il differenziale, alla ruota con maggiore trazione cosicché il veicolo possa uscire da una situazione di difficoltà.