Fiat Argo 2022: la gamma avrà meno versioni

Quando a maggio è stata lanciata in Brasile la Fiat Argo 2022, con solo i motori Firefly da 1 litro e 1.3 litri, la casa automobilistica torinese ha dichiarato che le versioni Trekking 1.8 con cambio automatico a 6 rapporti e HGT 1.8 con trasmissione automatica a 6 velocità sarebbero rimaste come model year 2021 in quanto c’erano ancora scorte nelle concessionarie locali dell’azienda.

I media brasiliani hanno però scoperto che in realtà sono ancora in produzione come MY 2021 e saranno tolti finalmente dalla gamma a dicembre. Questo perché il motore E.torQ da 1.8 litri non verrà aggiornato per soddisfare i nuovi standard sulle emissioni Proconve PL7.

Fiat Argo Trekking, questa versione potrebbe essere tolta della gamma per via del prezzo alto

Fiat Argo 2022: la gamma del prossimo model year sarà composta da meno varianti

Tutte le Argo con propulsore 1.8 prodotte fino a dicembre 2021 saranno presenti negli showroom Fiat in Brasile fino a marzo 2022. Per il prossimo anno sono state confermate le seguenti varianti della Fiat Argo: 1.0, Drive 1.0, Drive S-Design 1.3 e Drive S-Design 1.3 con cambio automatico CVT.

Quest’ultimo sarà un’esclusiva della Argo Drive. Ancora non conformi agli standard Proconve PL7, le Fiat Argo 1.0 e 1.3, con modifiche per soddisfare i nuovi requisiti, inizieranno ad essere prodotte da gennaio.

Sempre in base a quanto dichiarato dai media brasiliani, la versione Trekking 1.3 con trasmissione manuale, venduta al prezzo di 78.990 R$ (12.122 euro), non dovrebbe andare oltre. Con l’arrivo del nuovo Fiat Pulse, che parte da 79.990 R$ (12.276 euro), questa versione è diventata priva di significato nella gamma delle hatch in quanto soltanto 1000 R$ (153 euro) separano i due modelli dell’azienda.

Senza considerare il look e prestando attenzione solo all’equipaggiamento offerto di serie, l’acquisto del nuovo Pulse è la scelta migliore. Questo perché il SUV compatto propone cerchi in lega, airbag laterali e altre dotazioni interessanti in più rispetto alla Fiat Argo Trekking. Se la casa automobilistica torinese vorrà continuare ad offrire l’Argo Trekking per il prossimo anno, il prezzo dovrà essere ridotto.