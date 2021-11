Arrivano nuove conferme che il futuro B-SUV del Biscione che sarà svelato nel 2023 si chiamerà Alfa Romeo Brennero. La stampa internazionale afferma che il nome di questo passo di montagna alla fine sarà quello che sarà scelto per questo importante modello di Alfa Romeo che sarà prodotto in Polonia a Tychy a partire dalla fine del 2023.

Alfa Romeo Brennero: nuove conferme sul nome per il SUV di Segmento B

Alfa Romeo Brennero sarà un B-SUV che si collocherà subito sotto Alfa Romeo Tonale nella gamma della casa automobilistica del Biscione come nuova entry level dello storico marchio milanese. Questo modello è considerato come fondamentale per il rilancio del marchio italiano di Stellantis in quanto dovrebbe diventare in breve tempo uno dei modelli più venduti nella gamma del brand premium.

Ci sono inoltre grosse probabilità che Alfa Romeo Brennero possa essere il modello scelto per diventare la prima auto completamente elettrica di Alfa Romeo. Il nuovo numero uno del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato ha infatti detto nei giorni scorsi che il primo modello elettrico al 100 per cento del marchio milanese arriverà nel 2024. I tempi dunque coincidono alla perfezione.

Il SUV di Alfa Romeo dovrebbe essere basato sulla piattaforma eCMP di PSA, consentendo ad Alfa Romeo di offrire varianti sia ibride che completamente elettriche.

Ricordiamo che a proposito di Alfa Romeo Brennero e Tonale, di recente Imparato ha dichiarato che avventurarsi in nuovi segmenti di SUV si rivelerà estremamente vantaggioso per la casa automobilistica in termini di volumi di vendite. Vedremo dunque a proposito di questo futuro SUV della casa milanese quali altre novità trapeleranno nel corso delle prossime settimane.

