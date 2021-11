2 Ferrari 812 Competizione si inseguono a Fiorano | Video

Ferrari 812 Competizione, mentre percorrono a breve distanza l’uno dall’altro il circuito di Fiorano. Gli esemplari protagonisti dell’inseguimento sono condotti da una coppia di collaudatori della casa del “ Un nuovo video pubblicato da Varryx mostra due esemplari della, mentre percorrono a breve distanza l’uno dall’altro il circuito di. Gli esemplari protagonisti dell’inseguimento sono condotti da una coppia di collaudatori della casa del “ cavallino rampante “, che si giovano delle incredibili doti dinamiche del modello, in una sorta di gioco professionale. Beati loro! Una delle due vetture è di colore rosso, l’altra e vestita di un bel giallo triplo strato. Entrambe le scelte cromatiche premiano il look sportivo di questa creatura, destinata a fare la gioia di pochi fortunati nel mondo. Stiamo parlando infatti di una supercar in serie limitata, il cui motore raggiunge i 9500 giri al minuto. Dovrebbe trattarsi dello stesso cuore istallato sulla nuova hypercar Ferrari Icona , ormai prossima al debutto, il cui look sarà ispirato alla mitica 330 P4. In quel caso cambierà la collocazione del V12, che troverà spazio alle spalle dell’abitacolo. Anche la potenza dovrebbe essere superiore, ma la scelta di questa unità propulsiva è un chiaro riconoscimento della sua eccellenza.

Ferrari 812 Competizione: un’entusiasmante forza della natura

La Ferrari 812 Competizione, disponibile anche in versione Aperta, è una vera goduria in pista. Vederla all’opera tra i cordoli regala emozioni di grande intensità. Come abbiamo riferito in altre occasioni, questa vettura in serie speciale segna un progresso nei contenuti tecnici, prestazionali ed estetici rispetto alla 812 Superfast, da cui deriva. Le sue vette sono ancora più elevate, per la gioia degli appassionati e, soprattutto, dei proprietari. A loro il piacere di gestirne le danze, contando sulla vigorosa energia del V12 da 6500 centimetri cubi di cilindrata, che anima le dinamiche della Ferrari 812 Competizione. Il tutto con la forza di 830 cavalli di razza, made in Maranello , che spingono con un’energia fuori dal comune, in un quadro emotivo al top. Le cifre non bastano a raccontare le sensazioni, ma le citiamo: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.5 secondi. Oltre quota 340 km/h il valore della punta velocistica. Su questa vettura, gli innovativi concetti tecnologici applicati a motore, dinamica veicolo e aerodinamica hanno permesso di raggiungere nuovi traguardi prestazionali. Sulla Ferrari 812 Competizione il pilota, sia su strada che in pista, diventa un tutt’uno con il mezzo, che garantisce reattività immediata ai comandi e controllo assoluto anche nelle manovre più complesse. Il divertimento di guida è sempre ai massimi livelli. A voi le immagini offerte dal video. Mi raccomando: casse rigorosamente accese. Buona visione!