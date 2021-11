Finali Mondiali Ferrari 2021 del Mugello: tutte le informazioni

Si avvicina l’appuntamento con le Finali Mondiali Ferrari 2021, in programma al Mugello dal 16 al 22 novembre. Il tracciato toscano, di proprietà della casa di Maranello, ospiterà la festa di fine stagione del marchio del “cavallino rampante”. Fra i cordoli della Scarperia, andranno in scena gli atti conclusivi dell’annata agonistica di Attività Sportive GT. Il programma vedrà scendere in pista le vetture dei Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, con l’ultimo atto delle serie monomarca 2021 e la sfida delle Finali Mondiali. Spazio anche per i Programmi XX e F1 Clienti, con una miscela di rombanti alchimie e di preziose dinamiche. Grandi emozioni promettono i più significativi modelli di GT da corsa degli ultimi 30 anni, portati sul nastro d’asfalto da Club Competizioni GT.

Debutto al Mugello per la nuova Ferrari Icona?

Secondo le voci di corridoio, ancora da verificare, in questa cornice potrebbe fare il suo debutto la nuova hypercar Ferrari della serie Icona . Una vettura da sogno in tiratura limitata, dal prezzo milionario, le cui linee saranno ispirate alla mitica 330 P4 del 1967. Anche il motore dovrebbe legarsi idealmente a quel gioiello.

Si parla infatti di un V12 aspirato. Dovrebbe essere quello della 812 Competizione , ulteriormente affinato e potenziato, con un sound ancora più coinvolgente. In attesa di avere conferma di ciò, gli appassionati sono comunque pronti al suo arrivo in società, previsto per questo mese, come hanno fatto sapere dai piani alti della casa di Maranello.

Momenti da sogno alle Finali Mondiali Ferrari 2021

Per i partecipanti alle Finali Mondiali Ferrari 2021 si profila un’abbuffata di emozioni nel segno delle “rosse”: non soltanto quelle che porteranno in Toscana, ma anche quelle che potranno ammirare nel paddock e in pista. Beati loro. La ciliegina sulla torta potrebbe essere proprio il vernissage della nuova hypercar Ferrari Icona, su base LaFerrari Aperta, tra esibizioni di Formula 1 storiche e moderne, di auto laboratorio come la FXX-K Evo e di altri gioielli del costruttore emiliano. Cuore centrale degli appuntamenti agonistici saranno, come dicevamo, le sfide del Challenge, con le velocissime 488. Una festa di gioia, velocità e colori. Grande l’attesa per il Ferrari Show di domenica, con la partecipazione della Scuderia Ferrari di Formula 1: uno spettacolo a suon di pit stop, accelerazioni da brivido e giri velocissimi. Quest’anno giunge la novità dell’allungamento del programma fino alla giornata di lunedì, con due cicli di prove private per i clienti da 180 minuti ciascuno. Altre emozioni “rosse”, per chiudere un evento di autentica passione e di romantica sportività.

Programma delle Finali Mondiali Ferrari 2021

Martedì, 16.11

8:30 CLUB COMPETIZIONI GT – Briefing dei piloti

9:00 – 9:20 CLUB COMPETIZIONI GT – Ricognizione del tracciato

9:30 – 12:30 CLUB COMPETIZIONI GT – Prove private (time 180′)

14:00 – 17:00 CLUB COMPETIZIONI GT – Prove private (time 180′) Mercoledì, 17.11 08:00 FERRARI CHALLENGE – Briefing dei Team Manager

12:00 FERRARI CHALLENGE NA & APAC – Briefing dei piloti

09:00 – 11:00 FERRARI CHALLENGE NA APAC UK – Test 1 (time 120′)

11:15 – 13:15 FERRARI CHALLENGE EU (P PAM SAM) – Test (time 120′)

13:30 – 14:15 CORSE CLIENTI – Shakedown (time 30′)

14:30 – 16:30 FERRARI CHALLENGE NA APAC UK EU (S) – Test 2 (time 120′)

16:45 – 17.15 CLUB COMPETIZIONI GT – Prove private (time 45′) Giovedì, 18.11 08:00 – 9:45 FERRARI CHALLENGE – Verifiche amministrative

08:30 – 15:30 FERRARI CHALLENGE – Verifiche tecniche

09:00 F1 CLIENTI & XX PROGRAMME – Briefing dei piloti

11:00 FERRARI CHALLENGE EU (P PAM) – Briefing dei piloti

12:30 FERRARI CHALLENGE EU (S SAM) – Briefing dei piloti

08:30 – 08:50 F1 CLIENTI & XX PROGRAMME – Ricognizioni in pista (time 20′)

09:00 – 09:45 CLUB COMPETIZIONI GT – Prove private (time 45′)

10:00 – 10:30 FERRARI CHALLENGE TROFEO PIRELLI – Prove libere 1 (time 30′)

10:45 – 11:10 F1 CLIENTI – Prove private (time 25′)

11:25 – 11:55 FERRARI CHALLENGE COPPA SHELL – Prove libere 1 (time 30′)

12:10 – 13:15 XX PROGRAMME – Prove private (time 30′ – 5′ – 30′)

13:30 – 14:00 FERRARI CHALLENGE TROFEO PIRELLI – Prove libere 2 (time 30′)

14:15 – 14:40 F1 CLIENTI – Prove private (time 25′)

14:55 – 15:25 FERRARI CHALLENGE COPPA SHELL – Prove private 2 (time 30′)

15:40 – 16:45 XX PROGRAMME – Prove private (time 30′ – 5′ – 30′) Venerdì, 19.11 09:00 F1 CLIENTI & XX PROGRAMME – Briefing dei piloti

08:30 – 08:50 F1 CLIENTI & XX PROGRAMME – Ricognizione del tracciato (time 20′)

09:00 – 09:30 FERRARI CHALLENGE COPPA SHELL – Qualifiche 1 (time 30′)

09:45 – 10:10 F1 CLIENTI – Prove private (time 25′)

10:25 – 10:55 FERRARI CHALLENGE TROFEO PIRELLI – Qualifiche 1 (time 30′)

11:10 – 12:15 XX PROGRAMME – Prove private (time 30′ – 5′ – 30′)

12:45 FERRARI CHALLENGE COPPA SHELL – Gara 1 (time 30′)

13:45 – 14:05 F1 CLIENTI – Prove private (time 25′)

14:35 FERRARI CHALLENGE TROFEO PIRELLI – Gara 1 (time 30′)

15:35 – 16:40 XX PROGRAMME – Prove private (time 30′ – 5′ – 30′)

16:50 – 17:30 ATTIVITÁ SPORTIVE GT – Hot Laps (time 40′) Sabato, 20.11 9:00 – 9:30 FERRARI CHALLENGE COPPA SHELL – Qualifiche 2 (time 30′)

09:45 – 10:10 F1 CLIENTI – Prove private (time 25′)

10:25 – 10:55 FERRARI CHALLENGE TROFEO PIRELLI – Qualifiche 2 (time 30′)

11:10 – 12:15 XX PROGRAMME – Prove private (time 30′ – 5′ – 30′)

12:45 FERRARI CHALLENGE COPPA SHELL – Gara 2 (time 30′)

13:45 – 14:05 F1 CLIENTI – Prove private (time 25′)

14:35 FERRARI CHALLENGE TROFEO PIRELLI – Gara 2 (time 30′)

15:35 – 16:40 XX PROGRAMME – Prove private (time 30′ – 5′ – 30′)

16:50 – 17:30 ATTIVITÁ SPORTIVE GT – Hot Laps (time 40′) Domenica, 21.11 09:00 – 09:45 CLUB COMPETIZIONI GT – Prove libere (time 45′)

10:15 FERRARI CHALLENGE COPPA SHELL & AM – Finali mondiali (time 30′)

11:30 FERRARI CHALLENGE TROFEO PIRELLI & AM – Finali mondiali (time 30′)

12:30 FERRARI SHOW & OFFICIAL PICTURE

14:00- 15:05 XX PROGRAMME – Prove private (time 30′ – 5′ – 30′)

15:20 – 15:45 F1 CLIENTI – Prove private (time 25′)

16:00 – 17:00 ATTIVITÁ SPORTIVE GT – Hot Laps (time 60′) Lunedì, 22.11 09:30 – 12:30 CLUB CHALLENGE – Prove private (time 180′)

14:00 – 17:00 CLUB CHALLENGE – Prove private (time 180′) Fonte | Ferrari.com