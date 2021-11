Stellantis: curioso richiamo in USA

Gli spoiler posteriori di numerose unità di Dodge Durango dell’anno modello 2021 rischiano di staccarsi dai SUV, causando un richiamo da parte di Stellantis che interessa oltre 5.300 unità del veicolo negli Stati Uniti. La divisione americana del gruppo di Carlos Tavares afferma che gli spoiler posteriori Dodge Durango 2021 potrebbero non essere allineati correttamente con i tetti, il che può causare danni allo spoiler quando viene utilizzato il portellone.

Fiat Chrysler Automobiles USA afferma di aver aperto un’indagine ad agosto a seguito di lamentele sugli spoiler posteriori di Dodge Durango caduti durante la guida. Gli ingegneri hanno scoperto che lo spoiler posteriore potrebbe essere “troppo a filo con il tetto”, consentendo allo spoiler di entrare in contatto con il tetto quando si apre il portellone.

L’indagine ha trovato 74 richieste di garanzia relative agli spoiler posteriori di Dodge Durango, ma la casa automobilistica non è a conoscenza di incidenti o lesioni da spoiler sciolti e staccati. Gli occupanti di Dodge Durango possono essere in grado di sentire gli spoiler posteriori quando gli spoiler colpiscono i tetti e gli occupanti possono anche sentire suoni di crepitio se gli spoiler posteriori si allentano.

Negli Stati Uniti saranno richiamati da Stellantis circa 4.837 Durango mentre il richiamo per il problema allo spoiler posteriore in Canada coinvolge più di 500 SUV. I concessionari Dodge sostituiranno gli spoiler posteriori Durango, quindi i proprietari dovrebbero prestare attenzione agli avvisi di richiamo nel dicembre 2021. I proprietari di Dodge Durango 2021 negli Stati Uniti possono chiamare la casa automobilistica al numero 800-853-1403 e utilizzare il numero di riferimento del richiamo Y73. Vedremo dunque a proposito di questo richiamo quali altre novità arriveranno nei prossimi giorni.

