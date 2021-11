Fiat Uno Turbo: un esemplare del 1988 ha trovato casa negli USA

In Italia, e in generale in Europa, è molto difficile trovare un esemplare in perfette condizioni della Fiat Uno Turbo. Uno di questi è però finito in un luogo alquanto improbabile: negli Stati Uniti. La vettura è stata proposta all’asta e venduta per soli 16.800 dollari (14.559 euro).

Presenta una carrozzeria rossa con inserti neri, dei cerchi Speedline da 13” con coprimozzo centrale Abarth e pneumatici Toyo. Questa Uno Turbo ad iniezione elettronica del 1988 è stata originariamente acquistata in Portogallo 33 anni fa. Il contachilometri segna circa 202.000 km percorsi.

Fiat Uno Turbo i.e. motore

Fiat Uno Turbo: su Bring A Trailer è stato venduto un esemplare a circa 14.600 euro

Non si conosce purtroppo il motivo per cui la vettura è stata esportata negli Stati Uniti nel 2020. Fatto sta che, dopo 29 offerte piazzate su Bring A Trailer, è stata venduta.

Secondo la descrizione riportata sul sito Web, la Fiat Uno Turbo ha ricevuto una revisione completa mentre era ancora in Portogallo e inoltre l’acquirente si porterà a casa diversi pezzi di ricambio, fra cui cruscotto, poggiatesta, turbocompressore, calandra e collettore di aspirazione. Questa è certamente una buona notizia in quanto sarà molto difficile trovare parti di ricambio negli Stati Uniti.

“L’auto avrebbe subito una ristrutturazione meccanica in Portogallo, mentre il lavoro svolto dalla concessionaria prevedeva la sostituzione di fluidi, filtri e batterie. Si dice che sia stato effettuato un adeguamento prima che il veicolo fosse importato negli Stati Uniti nel 2020”, riporta Bring A Trailer.

La Uno Turbo con targa americana ha conservato il motore originale, un turbo da 1.4 litri a iniezione elettronica capace di sviluppare 105 CV di potenza e abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti.

Oltre alla colorazione e ai cerchi già citati, la sportiva italiana ha conservato il caratteristico portellone con profilo alare e tergicristallo integrati, il tettuccio apribile, i fari fendinebbia, i fari posteriori originali e lo scarico con terminale lucido. Oltre a questo, la Fiat Uno Turbo europea dispone di paraurti neri e una copertura posteriore in tinta con la carrozzeria.

Gli interni sono caratterizzati da sedili in tessuto grigio con la parte centrale stampata, look sportivo, poggiatesta e cruscotto e console centrale neri. I tappetini e le cinture di sicurezza sono rossi mentre l’autoradio CD è targata Sony. Infine, la descrizione dell’annuncio di Bring A Trailer afferma che la Uno Turbo dispone di alzacristalli elettrici.