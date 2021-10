Opel Corsa 2022: un render ipotizza le modifiche previste sul nuovo restyling

Opel ha in programma di aggiornare nei prossimi giorni diversi suoi modelli con restyling o l’arrivo di generazioni completamente nuove. Questa strategia, però, starebbe danneggiando in un certo modo la piccola Opel Corsa in quanto le sue vendite in alcuni paesi non sono quelle sperate dalla casa automobilistica tedesca.

Per alcuni, la sesta generazione della vettura è nata già con un design vecchio. Per molti, la Corsa F avrebbe dovuto ricevere il nuovo frontale Opel Vizor in anticipo anziché debuttare per la prima volta sul nuovo Mokka.

Opel Corsa 2022: ecco un’anteprima del prossimo restyling della compatta tedesca

Detto ciò, Motor.es ha deciso di realizzare un interessante progetto digitale in cui anticipa come potrebbe essere il design del futuro restyling della Corsa. Possiamo vedere lo stile moderno che caratterizza tutti gli ultimi modelli del brand di Stellantis.

In particolare, i fari sono stati resi più regolari nella parte inferiore, mantenendo la forma nell’estremità superiore, e fondendosi in un unico pezzo con il pannello nero in cui adesso c’è la griglia. Questa soluzione estetica offre uno stile più all’avanguardia rispetto all’attuale design, privo di carattere e sportività.

Sul posteriore non ci aspettiamo una grande rivoluzione sul prossimo restyling della Opel Corsa. Dovremmo trovare alcuni miglioramenti presi da Crossland e Grandland, con una piccola modifica dei gruppi ottici.

Attesi aggiornamenti anche nell’abitacolo

Per quanto riguarda l’abitacolo, troveremo diversi miglioramenti. Sebbene la struttura originale della plancia non subirà modifiche, sono previsti un nuovo quadro strumenti digitali, un sistema di infotainment di nuova generazione e nuovi materiali di qualità superiore, inclusi tessuti e colorazioni.

In base alle ultime indiscrezioni trapelate su Internet, la casa automobilistica tedesca ha intenzione di lanciare il nuovo restyling della Opel Corsa F nel corso della seconda metà del 2022, con vendite previste all’inizio del 2023. Parliamo esattamente di tre anni e mezzo di distanza dal suo debutto sul mercato (metà del suo ciclo di vita commerciale).

Arrivando alle motorizzazioni, la nuova Corsa abbandonerà il diesel BlueHDi proposto attualmente e la gamma sarà composta soltanto da propulsori benzina PureTech da 75 a 130 CV, oltre alla versione 100% elettrica Opel Corsa-e.

Per quest’ultima ci aspettiamo un miglioramento della capacità della batteria per un’autonomia massima di circa 400 km con una singola ricarica. Il motore elettrico, invece, dovrebbe rimanere invariato con potenza di 136 CV (100 kW) e 260 Nm di coppia massima.