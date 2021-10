Opel Zafira-e Life Business Edition: scopriamo come acquistarlo tramite finanziamento

Attraverso il finanziamento Scelta Opel è possibile acquistare la nuova Opel Zafira-e Life 100% elettrica in allestimento Business Edition M e con batteria da 50 kWh a 299 euro al mese. In particolare, l’offerta promozionale prevede un prezzo scontato a 39.942 euro anziché 40.942 euro solo con finanziamento.

Sono previsti un anticipo di 13.500 euro, 35 rate mensili di 299 euro e rata finale di 19.528,69 euro (valore futuro garantito). La durata del contratto è di 36 mesi con una percorrenza massima di 45.000 km, il pagamento della prima rata avviene dopo un mese, TAN è al 4,60% e TAEG al 5,49%.

Opel Zafira-e Life Business Edition: a 299 euro al mese per 35 mesi

L’importo totale del credito è di 26.791,75 euro (incluse spese istruttoria di 350 euro) mentre quello dovuto è di 30.141,69 euro. Gli interessi sono di 3201,94 euro, l’imposta di bollo di 16 euro, le spese di gestione dei pagamenti pari a 3,50 euro mentre quelle di invio comunicazione periodica di 2 euro. L’offerta è valida fino al 31 ottobre 2021 con permuta/rottamazione auto presso le concessionarie Opel aderenti all’iniziativa e salvo approvazione Opel Financial Services.

Sotto il cofano si nasconde un motore elettrico con potenza di 136 CV (100 kW) e 260 Nm di coppia massima, abbinato alla trazione anteriore. La batteria da 50 kWh, secondo quanto dichiarato da Opel, garantisce fino a 230 km di autonomia nel ciclo WLTP con una sola ricarica. Quest’ultima avviene in soli 30 minuti fino all’80% partendo dallo 0% usando una stazione di ricarica rapida in corrente continua da 100 kW.

Ecco cosa prevede di serie l’allestimento Business Edition

L’allestimento Business Edition dell’Opel Zafira-e Life in versione M (con lunghezza di 4,95 metri) propone di serie climatizzatore manuale, regolatore/limitatore di velocità, sensori di parcheggio posteriori, servosterzo con assistenza variabile, alzacristalli elettrici anteriori sequenziali con funzione antipizzicamento, cerchi da 17”, correttore assetto fari, fari alogeni con DRL a LED, fari fendinebbia con funzione cornering, monitoraggio della pressione degli pneumatici, kit riparazione pneumatici, vetri fissi in seconda fila, vetri oscurati seconda e terza fila, tre porte da 12V, caricatore di bordo monofase da 7,4 kW, cavo di ricarica da 6 metri 8A per presa domestica, quadro strumenti con display LCD a colori da 3.5 pollici, indicatore temperatura esterna, interni in tessuto, pacchetto in seconda e terza fila frazionabile 2/3 – 1/3 con tre posti individuali e ripiegabili a tavolino, rivestimento del pavimento in TPE e vano portaoggetti sulla parte alta della plancia e lato passeggero.

Non mancano vari airbag, poggiatesta posteriori, avviso stanchezza del conducente, chiusura centralizzata, cintura di sicurezza con pretensionatori, riconoscimento esteso dei cartelli stradali, riconoscimento dei limiti di velocità, selettore modalità di guida (Normal, Eco e Power), freno di stazionamento elettrico, porta laterale destra e sinistra scorrevole manualmente, ABS + AFU, controllo elettronico della trazione e della stabilità, avviso di superamento involontario dei limiti di carreggiata, avviso di rischio collisione, accensione automatica dei fari e dei tergicristalli, tergilunotto, lunotto termico, specchietti retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettricamente, maniglie delle portiere, modanature laterali, paraurti e calotte in tinta con la carrozzeria, frenata automatica d’emergenza e sistema di infotainment Multimedia con display touch da 7 pollici, radio DAB, comandi al volante, connettività Bluetooth, ingresso mini jack, porta USB e impianto audio con otto altoparlanti.