Jeep Gladiator Maximus 1000: il sound è tipico di una Hellcat [Video]

Visto che Jeep ha lanciato sul mercato la versione ufficiale più potente della Wrangler con motore 392, presumiamo che una simile cosa accadrà anche con il Jeep Gladiator, così come per la versione 4xe ibrida plug-in.

L’Hemi V8 da 6.4 litri potrebbe però non essere abbastanza per alcune persone malgrado i suoi 477 CV e 637 Nm di coppia massima. Per fortuna, c’è Hennessey Performance Engineering, un famoso tuner con sede a Sealy (Texas) che si è fatto un nome con i suoi progetti ad alte prestazioni.

Jeep Gladiator “Hennessey Maximus 1000” motore

Jeep Gladiator: ecco in azione la versione modificata da Hennessey Performance

Per il famoso pick-up del marchio statunitense ha progettato il pacchetto di upgrade Maximus 1000. Ad un prezzo di 225.000 dollari – 194.715 euro – (con incluso il veicolo), purtroppo le sole 24 unità previste per la produzione sono già tutte esaurite.

Ognuna di loro nasconde sotto il cofano il performante motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri in configurazione Hellcat con diversi aggiornamenti, tra cui radiatore rinforzato per un migliore raffreddamento e iniettori di carburante ad alto flusso.

Come suggerisce il nome, l’Hennessey Maximus 1000 basato sul Jeep Gladiator riesce a sviluppare ben 1000 CV di potenza all’albero motore e 1265 Nm di coppia massima, numeri che ci si aspetterebbero da un pick-up con propulsore turbodiesel. Il tutto è supportato da pneumatici BFGoodrich da 37”.

Come è possibile vedere in uno degli ultimi video pubblicati su YouTube dal preparatore texano, lo speciale Gladiator riesce a produrre un sound davvero appagante grazie all’impianto di scarico in acciaio inossidabile di nuova concezione e al compressore modificato.

Da menzionare anche i paraurti anteriori e posteriori personalizzati, un kit di sollevamento delle sospensioni da 6 cm, rivestimenti in pelle, scritte Hennessey e Maximus sparse un po’ ovunque e garanzia di 3 anni/36.000 miglia (57.936 km).

John Hennessey, fondatore di Hennessey Performance, ha detto: “Non c’è niente come far saltare una Jeep da 1000 CV sulle dune di sabbia. Maximus 1000 è un veicolo molto speciale in qualsiasi condizione di guida, su strada o fuoristrada”.