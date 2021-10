Jeep Gladiator Overland a 319 euro al mese con Jeep Lease

Attraverso il finanziamento Jeep Lease proposto da FCA Bank è possibile acquistare il nuovo Jeep Gladiator in allestimento Overland e con motore diesel da 3 litri pagando mensilmente 319 euro (Iva esclusa). In particolare, l’offerta prevede un prezzo emozionale di 48.232 euro anziché 55.110 euro con Iva, messa su strada, IPT e contributo PFU esclusi.

Jeep Lease prevede un anticipo di 11.700 euro (corrispondente al primo canone mensile), una durata contrattuale di 60 mesi, 319 euro al mese per 59 mesi e rata finale di 25.350,53 euro (valore futuro garantito). La rata mensile include il servizio marchiatura di 200 euro e la Polizza Pneumatici di 141,87 euro. Jeep Lease prevede inoltre TAN fisso al 3,80%, tasso leasing del 3,87%, spese incasso SEPA pari a 3,50 euro per ogni rata e spese di invio rendiconto cartaceo di 3 euro all’anno.

Jeep Gladiator: scopriamo tutte le caratteristiche dell’offerta di leasing

Il chilometraggio complessivo è di 110.000 km. In caso di superamento bisognerà pagare 0,10 euro per ogni chilometro in più percorso. L’offerta FCA Bank è valida su un lotto limitato di vetture disponibili in pronta consegna e con il contributo Jeep e delle concessionarie aderenti all’iniziativa. Inoltre, acquistando online il nuovo Gladiator si riceverà in omaggio un voucher del valore di 500 euro.

Il pick-up, immatricolato come veicolo commerciale di categoria N1, nasconde sotto il cofano un motore Multijet V6 diesel da 3 litri capace di sviluppare una potenza di 264 CV e 600 nm di coppia massima. È abbinato alla trazione integrale e a un cambio automatico sequenziale a 8 marce.

La casa automobilistica statunitense afferma che il Jeep Gladiator impiega 8,6 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 177 km/h. Il consumo medio di gasolio è pari a 9,5 litri/100 km.

Ecco cosa prevede di serie l’allestimento Overland

Le caratteristiche proposte di serie dall’allestimento Overland includono vari airbag, poggiatesta posteriori, controllo elettronico della stabilità e della trazione, ABS, chiusura centralizzata, cruise control, sistema di controllo della velocità in discesa, sistema di assistenza alla partenza in salita, limitatore di velocità, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, retrocamera Park View, monitoraggio della pressione degli pneumatici, servosterzo, differenziale posteriore a slittamento limitato, supporto Apple CarPlay e Android Auto, radio DAB e impianto audio Alpine Premium.

Non mancano quadro strumenti con display TFT a colori da 7 pollici, predisposizione Bluetooth, sistema di infotainment Uconnect con display touch da 8.4 pollici e mappe in 3D, climatizzatore automatico bizona, tappetini anteriori e posteriori, volante in pelle con regolazione in altezza e profondità e comandi integrati, interni in tessuto, sedili posteriori frazionabili 60/40, sedile guidatore regolabile in altezza e con regolazione lombare, cerchi in lega da 18”, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, sedile passeggero regolabile in altezza, sistema Keyless Go, hard top in tre parti in tinta con la carrozzeria, pedane laterali con trama antiscivolo, passaruota e paraurti in tinta con la carrozzeria, vetri oscurati, fari a LED, fari fendinebbia e specchietti retrovisori esterni riscaldabili e ripiegabili/regolabili elettricamente.