Jeep Graphic Studio: il nuovo programma di personalizzazione su misura

Jeep ha presentato nelle scorse ore il suo primo Jeep Graphic Studio. Si tratta di un esclusivo programma incentrato sulle esigenze dei consumatori e del mercato e permette di fornire la grafica richiesta ai suoi clienti, consentendo una maggiore personalizzazione di Jeep Wrangler e Gladiator.

Le grafiche sono le prime ad essere offerte direttamente dalla casa automobilistica statunitense, con ogni stampa personalizzata per garantire la corretta vestibilità e finitura. Inoltre, per la prima volta in assoluto, Jeep proporrà una grafica con texture per mostrare elementi come le linee topografiche in modi mai visti prima.

Scritta Wrangler di Jeep Graphic Studio su Jeep Wrangler

Jeep Graphic Studio: Wrangler e Gladiator adesso possono essere personalizzati con delle grafiche su misura

Jim Morrison, vice presidente di Jeep Nord America, ha detto: “I nostri clienti hanno chiesto un modo per fornire una grafica personalizzata per la loro Jeep 4×4, fornendo la massima qualità, con caratteristiche mai viste prima nel settore. Sappiamo che Wrangler e Gladiator sono due delle piattaforme di veicoli più personalizzate di tutti i tempi e ora i nostri clienti hanno un altro modo per rendere unico il proprio veicolo Jeep”.

Gli articoli Jeep Graphic Studio partono da 40 dollari e arrivano fino a 165 dollari. La gamma include inserti del cambio stampati in 3D, grafica per il cofano motore e inserti del parafango. Tutte le grafiche sono realizzate utilizzando materiali di altissima qualità con l’obiettivo di assicurare la massima longevità possibile.

A differenza delle altre grafiche in vendita per la personalizzazione, i prodotti Graphic Studio vengono forniti con una garanzia di cinque o sette anni (a seconda del prodotto selezionato) contro i danni UV e il distacco dalla superficie di applicazione.

Con ogni ordine, i clienti riceveranno tutti gli strumenti necessari per l’installazione e un video che mostra come installare correttamente la grafica direttamente a casa. Purtroppo, sembra che Jeep Graphic Studio al momento sia riservato solo al mercato nordamericano e non ci sono notizie circa un possibile arrivo in Europa.