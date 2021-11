Jeep Grand Wagoneer 2022 conquista due importanti riconoscimenti

Diversi giornalisti in rappresentanza della Texas Auto Writers Association (TAWA) hanno trascorso due giorni all’inizio di ottobre alla guida dei nuovi pick-up e SUV del settore su una varietà di terreni.

Dopo una serie di lunghi test, il nuovo Jeep Grand Wagoneer è stato incoronato SUV of Texas dall’influente gruppo di giornalisti del settore automobilistico. Ram ha vinto il premio Full-size Pickup Truck of Texas, oltre a numerosi riconoscimenti consecutivi, mentre Jeep ha acquistato altri titoli, tra cui il Green SUV of Texas dato alla nuova Jeep Wrangler 4xe.

Jeep Grand Wagoneer 2022 interni

Jeep Grand Wagoneer 2022: la TAWA lo ha eletto SUV of Texas e Full-size Luxury SUV of Texas

Kristin Shaw, Presidente di TAWA, ha detto: “Il Grand Wagoneer 2022 ha davvero impressionato i nostri membri. L’attenzione ai dettagli, i materiali di lusso, il design integrato e la capacità e la tecnologia stanno davvero stabilendo un nuovo punto di riferimento per il segmento dei SUV di lusso a grandezza naturale. Anche i pick-up Ram hanno portato il loro A-game, vincendo diversi premi consecutivi. Gli editori di auto del Texas sono veri intenditori di pick-up, quindi gli onori di Ram sono ben meritati. Abbiamo anche apprezzato la gamma di Jeep con diversi veicoli che sono stati i protagonisti delle loro categorie, offrendo capacità, artigianalità e versatilità”.

In particolare, il Jeep Grand Wagoneer 2022 è stato premiato SUV of Texas, il Grand Wagoneer Series III 2022 ha ricevuto il premio Full-size Luxury SUV of Texas mentre il Wagoneer 2022 è stato premiato con il Full-size SUV of Texas.

Jeep Wrangler 4xe

Il Ram 1500 2022 ha ottenuto il premio Full-size Pickup Truck, il 2500 Power Wagon 2022 l’Heavy Duty Pickup Truck, il 1500 TRX 2021 i Luxury Pickup Truck e Off-Road Vehicle mentre il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri usato da Ram sul TRX è stato premiato come Best Powertrain.

La Jeep Grand Cherokee L 2021 ha ricevuto il riconoscimento Mid-size SUV mentre la Wrangler 4xe 2021 di Green Vehicle. Infine, il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 sviluppato da Stellantis è stato premiato come Best Infotainment System.

I membri della Texas Auto Writers Association hanno espresso il loro voto dopo due giorni di valutazioni dei vari veicoli partecipanti. Viene presa in considerazione qualsiasi cosa, dallo stile esterno/interno e le capacità off-road fino all’utilità, al valore e alle prestazioni complessive. Oltre 50 pick-up e SUV sono stati iscritti al concorso e hanno partecipato più di 40 membri della TAWA.

Jeep Grand Cherokee L