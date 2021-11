Nuova Fiat 127: ecco come sarebbe

Uno dei modelli più iconici nella storia di Fiat è sicuramente la Fiat 127. In tanti si domandano come sarebbe la vettura se fosse proposta attualmente sul mercato. A questa domanda prova a rispondere il designer Kleber Silva che con un render mostra quello che secondo lui potrebbe essere l’aspetto di una nuova Fiat 127 qualora davvero la principale casa automobilistica italiana decidesse di riportarla in vita.

Nuova Fiat 127: un render ipotizza come sarebbe se tornasse

Ricordiamo che la vettura ebbe un notevole successo a cavallo tra gli anni 70 e 80 in special modo nel nostro paese. La praticità e un prezzo alla portata di quasi tutte le tasche furono i principali motivi per cui questo modello ebbe molto successo. Ovviamente se mai una nuova Fiat 127 dovesse tornare a fare capolino nella gamma della casa automobilistica di Torino lo farebbe in versione completamente elettrica. Questo soprattutto considerando che i dirigenti di Stellantis hanno già annunciato che il marchio Fiat sarà completamente elettrico entro il 2030.

Al momento sembra difficile che la casa italiana possa riportare in vita una nuova Fiat 127. Sembrano altri i programmi che il marchio di Torino progetta per il suo futuro. Si parla di un paio di SUV, di una nuova generazione di Fiat Panda e forse anche del ritorno di Fiat Punto. Tuttavia l’idea di riportare in vita un simile modello è sicuramente suggestiva e stuzzica la fantasia di più di qualcuno. Il render che vi mostriamo sembra ispirato alla recente Honda e ma comunque ci fornisce un’idea di come potrebbe essere questo veicolo in chiave moderna. Vedremo cosa ne penseranno i dirigenti di Fiat a proposito di un ritorno che avrebbe del clamoroso.

Ti potrebbe interessare: Fiat Strada, Toro e Grand Siena: le tre auto della casa italiana sono i veicoli con il più alto livello di rivendita in Brasile