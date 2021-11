Ferrari potrebbe dover richiamare 5.600 veicoli

Novità importante per la Ferrari. Un problema al sistema frenante, la cui causa principale è ancora sconosciuta, sta portando infatti a un richiamo dei modelli Ferrari 458 e 488. Il numero effettivo di veicoli interessati non è ancora noto, ma la casa automobilistica italiana potrebbe dover riparare fino a 5.601 super car.

Ferrari costretta a richiamare oltre 5 mila veicoli per un problema al sistema frenante

Secondo i documenti NHTSA, la Ferrari ha accertato che un difetto relativo all’impianto frenante della 458 MY 2010-2015 (prodotta tra il 26 settembre 2009 e il 2 dicembre 2015) e della 488 MY 2016-2019 (prodotta tra il 22 luglio 2015 e il 28 agosto, 2019) le supercar potrebbero perdere liquidi. Se il liquido dei freni fuoriesce completamente, le conseguenze potrebbero essere disastrose e il rischio di un incidente aumenterebbe notevolmente. Fortunatamente, esistono sistemi per avvisare i conducenti prima che ciò accada.

I proprietari dei veicoli verranno avvisati da un messaggio nel sistema di infotainment dell’auto se la quantità totale di liquido dei freni diminuisce del 52 per cento nel serbatoio. Se ciò accade, un messaggio sul cruscotto visualizzerà “Livello del liquido dei freni basso, andare al concessionario lentamente”. Sul cruscotto comparirà anche una spia luminosa con un segnale acustico per avvertire il guidatore.

Se viene visualizzato il messaggio, la Ferrari incoraggia i conducenti a fermarsi non appena possibile e a contattare l’Assistenza stradale Ferrari per far trainare il veicolo al concessionario autorizzato più vicino.

Sfortunatamente, poiché al momento non si conosce né la causa principale del problema né il numero di veicoli interessati, non è ancora chiaro un rimedio alla situazione. La Ferrari prevede di inviare una lettera provvisoria ai proprietari per avvertirli del problema mentre lavora per trovare una soluzione. I successivi modelli del cavallino rampante non utilizzano la stessa pompa freno o componenti del servofreno e quindi non sono soggetti al richiamo.

