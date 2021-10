Nuovo Fiat Strada conquista un importante riconoscimento

Oltre a guidare le vendite in Brasile come marchio, Fiat ha vinto, grazie al nuovo Fiat Strada – il veicolo più venduto nel mercato brasiliano nel 2021, gli Autovision Awards 2021, International Automotive Film and Multimedia Festival.

Si tratta del più grande premio dell’industria audiovisiva nel settore automobilistico e della mobilità in generale. Il lancio della seconda generazione del pick-up compatto ha conquistato il primo posto nella categoria Marketing Communication – B2C, primo caso brasiliano a vincere questo riconoscimento.

Nuovo Fiat Strada vince l’Autovision Awards 2021

Nuovo Fiat Strada: la seconda generazione dle pick-up ha vinto l’Autovision Awards 2021

Gustavo Lages, responsabile eventi di Stellantis, ha detto: “Il lancio del nuovo Strada ha riunito una serie di sfide. Inizialmente abbiamo lavorato su un evento faccia a faccia, ma è arrivata la pandemia e abbiamo cambiato radicalmente la pianificazione. Un altro punto è proprio come presentare un veicolo con tanta storia e tanta importanza per Fiat. Indubbiamente, il riconoscimento di AutoVision dimostra che abbiamo seguito la strada giusta e fatto la storia essendo i primi brasiliani a vincere questo premio”.

Il premio si aggiunge a un altro vinto lo scorso anno: l’Aberje Award nella categoria Eventi, sia nella regione del Minas Gerais e del Midwest che in Brasile. Per presentare la seconda generazione dello Strada, Fiat ha progettato un evento senza precedenti in cui il veicolo è stato conosciuto attraverso una live.

Prodotto da Conspiração Filmes S/A, l’evento virtuale aveva il formato di uno show televisivo, portando contenuti e intrattenimento. In esso, ogni direttore del marchio era responsabile della presentazione delle caratteristiche del nuovo Fiat Strada, fra cui telaio, design, tecnologia e sviluppo prodotto.

La diretta è stata trasmessa in tutto il paese attraverso il canale YouTube ufficiale di Fiat Brasile ed effettuata all’interno dello stabilimento Fiat presente a Betim (MG). Vale la pena ricordare inoltre che le registrazioni hanno seguito le più severe misure di sicurezza e distanza raccomandati dalle autorità sanitarie.

L’Autovision Awards è un festival creativo internazionale per film aziendali, spot pubblicitari, programmi TV, siti Web e produzioni interattive e multimediali che riguardano esclusivamente l’industria automobilistica e la mobilità. Viene organizzata da Filmservice International e supportata dall’Associazione tedesca dell’industria automobilistica VDA.

