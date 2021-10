Mopar presenterà sette concept al SEMA Show 2021

L’edizione 2021 del SEMA Show, in programma dal 2 al 5 novembre 2021 a Las Vegas, permetterà alle aziende di tuning di presentare le loro ultime creazioni. Uno degli stand sicuramente più interessanti e frequentati sarà quello di Mopar, la divisione aftermarket ufficiale di Stellantis. Quest’anno il marchio ha preparato sette auto personalizzate per fornire ispirazione ai preparatori e mostrare in anteprima i diversi nuovi accessori offerti.

Dodge Challenger Holy Guacamole

Il primo modello prende il nome di Dodge Challenger Holy Guacamole. Si tratta di un concept basato sulla Challenger R/T Scat Pack Widebody 50th Anniversary 2020 a tema guacamole che presenta spunti retrò che ci riportano agli anni ‘70.

In particolare, troviamo inserti in legno, finiture a quadri sulle porte e sui sedili e un tocco dorato sul cofano motore. Esternamente troviamo un colore personalizzato chiamato Rotten Avocado che molto probabilmente arriverà in futuro su una versione speciale della performante muscle car.

Jeep Wrangler 4xe Concept

Il prossimo concept si basa sulla Jeep Wrangler 4xe ibrida plug-in. La Wrangler è senza dubbio uno dei veicoli più popolari da personalizzare, quindi di certo non sorprende vederla in esposizione al SEMA. In particolare, Mopar ha preso una Wrangler 4xe e l’ha dotata di parti e accessori appartenenti alla gamma Jeep Performance Parts (JPP).

Fra queste abbiamo kit di sollevamento da 5 cm con ammortizzatori Fox appositamente modificati per la Wrangler ibrida plug-in. Troviamo poi i cerchi con anelli di bloccaggio funzionali, pneumatici BFGoodrich KM3 da 37” e un particolare supporto che consente di montare uno pneumatico di scorta di dimensioni tradizionali nella parte posteriore.

Jeep Wrangler Overlook

Proseguendo abbiamo la Jeep Wrangler Overlook. Si tratta di un concept che mostra come il popolare fuoristrada può essere costruito per il comfort e lo stile. La parte posteriore misura 30 cm in più e ciò ha permesso di aggiungere una terza fila di sedili. Anche il tetto è stato alzato di circa 13 cm per dare agli occupanti maggior spazio per la testa.

L’abitacolo è caratterizzato da un rivestimento in pelle nera Katzkin presente su sedili e cruscotto mentre le modifiche esterne riguardano un paraurti anteriore in acciaio e dei cerchi Black Rhino York da 20” avvolti da pneumatici BFGoodrich KM3 da 37”.

Jeep Grand Cherokee L Breckenridge

Il nuovo SUV a tre file Grand Cherokee L è servito anche come base di partenza per realizzare il concept Jeep Grand Cherokee L Breckenridge. Presenta un esterno bicolore personalizzato che combina elementi opachi e metallici per un look generale davvero premium. Presenti inoltre cerchi Mopar da 21” e un vano portaoggetti firmato Thule montato su un portapacchi Mopar. L’abitacolo è costituito da pelle blu per sedili e portiere in combinazione con inserti in noce satinato.

Ram 1500 TRX RexRunner

Passando a Ram, Mopar vuole dimostrare che il Ram 1500 TRX da 712 CV può essere la base per progettare un veicolo per correre nel deserto. Il TRX di serie ha già tutta la potenza necessaria per scalare le dune, quindi Mopar si è concentrata sul migliorare le capacità del pick-up. A bordo dello speciale Ram 1500 TRX RexRunner troviamo cerchi Black Rhino Chamber da 18”, avvolti in pneumatici Goodyear da 37”, piastre paramotore e rock rails.

Ram 1500 Outdoorsman

Con il concept Ram 1500 Outdoorsman, il brand di Stellantis dimostra come il popolare cavallo di battaglia possa essere facilmente trasformato in un veicolo lifestyle. Grazie a un particolare sistema presente nel cassone, è possibile montare oggetti di grandi dimensioni sopra il veicolo mentre il sistema di scorrimento Expertec per il cassone fornisce dei pannelli scorrevoli da 907 kg per riporre vari strumenti e attrezzi.

Il banco da lavoro Mopar RamGate si adatta al portellone posteriore assieme a un sistema di montaggio T-rack personalizzato. Non mancano un kit di sollevamento da 5 cm con ammortizzatori Fox, cerchi Black Rhino da 20” e pneumatici Continental da 35”.

Kaiser Jeep M275

Infine, Mopar mostrerà al SEMA SHow 2021 il concept Kaiser Jeep M725. Si tratta di una particolare ambulanza militare del 1967 che è stata trasformata in un fuoristrada moderno con sotto il cofano il motore Hemi V8 da 6.4 litri capace di sviluppare 492 CV, scaricati su tutte e quattro le ruote attraverso il cambio automatico TorqueFlite 727.

Troviamo inoltre cerchi Black Rhino Armory da 20” avvolti in enormi pneumatici da 40”. Sul tetto è presente un pannello progettato su misura che può sollevarsi di 40 cm, creando spazio sufficiente per consentire agli occupanti di stare in piedi.