Mopar si prepara al SEMA Show 2021

Nelle scorse ore il marchio Mopar del gruppo Stellantis ha rilasciato bozzetti concettuali in vista del prossimo SEMA (Specialty Equipment Market Association) Show 2021 a Las Vegas (2-5 novembre). Mopar presenterà veicoli personalizzati e centinaia di parti e accessori ad alte prestazioni testati in fabbrica e nella sua esposizione di 15.345 piedi quadrati nella South Hall del Las Vegas Convention Center.

Mopar (una semplice contrazione delle parole MOtor e PARts) offre un servizio eccezionale, ricambi e assistenza al cliente. Nato nel 1937 come nome di una linea di prodotti antigelo, il marchio si è evoluto in oltre 80 anni per rappresentare sia la cura completa del veicolo che le prestazioni autentiche per proprietari e appassionati di tutto il mondo.

Il marchio di Stellantis ha lasciato il segno negli anni ’60 durante l’era delle muscle car con componenti ad alte prestazioni per migliorare la velocità e la maneggevolezza sia per l’uso su strada che per le corse. Successivamente, il marchio si è ampliato per includere il servizio tecnico e l’assistenza clienti. Oggi Mopar integra servizi, ricambi e operazioni di assistenza al cliente al fine di migliorare il supporto di clienti e concessionari in tutto il mondo.

Informazioni complete sul marchio di Stellantis sono disponibili sul sito www.mopar.com. Mopar fa parte del portafoglio di marchi offerti dalla principale casa automobilistica globale e fornitore di mobilità Stellantis. Per ulteriori informazioni su Stellantis (NYSE: STLA), visitare www.stellantis.com.

SEMA, la Specialty Equipment Market Association fondata nel 1963, rappresenta l industria automobilistica specializzata da 47,89 miliardi di dollari. L’industria fornisce prodotti per aspetto, prestazioni, comfort, praticità e tecnologia per veicoli passeggeri e ricreativi. Le risorse dell’associazione includono ricerche di mercato, sostegno legislativo, formazione e supporto allo sviluppo del prodotto, nonché fiere leader come il SEMA Show di Las Vegas, e il Performance Racing Industry (PRI) Trade Show di Indianapolis, IN. Per ulteriori informazioni, visitare www.sema.org , www.semashow.com o www.performanceracing.com.

