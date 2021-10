Furbetti del metano auto? Assogasmetano: zero speculazioni

Web e social ribollono di indiscrezioni sul caro metano auto: stando a qualche malizioso, ci sarebbero furbetti che speculano, in una situazione di aumenti generalizzati. A discapito dei consumatori che hanno una vettura a gas. Dopo settimane di mezze allusioni, Assogasmetano scende di nuovo in campo con una nota.

L’Associazione si riferisce a ipotesi speculative, avanzate da alcune associazioni di consumatori: smentisce categoricamente queste illazioni. Come stanno le cose? Dalla scorsa primavera, le quotazioni internazionali del prezzo del gas naturale hanno iniziato a salire in modo eccezionalmente rapido. Toccando vette inaudite: record storici.

Gli stessi analisti energetici li hanno definiti “i prezzi folli del gas”, continua la nota. Risultato: il settore del metano carburante, senza colpa, si trova a subire questa congiuntura. Rispetto a un anno fa, oggi le quotazioni sono sestuplicate. Sono destituite di fondamento affermazioni lette sulla stampa che farebbero sospettare speculazioni dei distributori.

Metano, polemiche forti sul prezzo in ascesa

Poi, l’Associazione entra in dettaglio. E morde. Sanno di cosa parlano alcune associazioni di consumatori quando affermano che “l’incremento del gas non può incidere con queste modalità nel prezzo alla pompa”? Risposta implicita: no, non lo sanno.

La verità è semplice: il prezzo della materia prima, nel caso del metano per autotrazione, incide moltissimo sul prezzo finale. Poi, va considerata l’energia elettrica necessaria per l’erogazione del gas compresso.

E i prezzi “a macchia di leopardo”, altra accusa? La replica: in alcuni casi, le aziende titolari degli impianti possono ancora contare su prezzi di acquisto contrattualizzati precedentemente al verificarsi di questa situazione di crisi. Possono applicare prezzi più contenuti e congruenti con il costo di acquisto.

Intanto, per chi ha un’auto a gas sono dolori, mai visti prima. Un kg di metano costa 1,632 euro in self, e 1,643 in servito. Questa la media, ma in certe zone si schizza a 2 euro: un incubo in Toscana ed Emilia-Romagna, ma anche nelle Marche.

Se ne discute in Parlamento. Calmierare i prezzi del metano per autotrazione: è la richiesta rivolta ai ministri dello Sviluppo economico e della Transizione ecologica da numerosi esponenti di Fratelli d’Italia, che ieri hanno presentato un’interrogazione alla Camera ponendo l’accento sulla situazione delle Marche.