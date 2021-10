Ferrari Corso Pilota Sport torna a Fiorano

La pista di Fiorano, in questo periodo dell’anno, torna ad ospitare il Ferrari Corso Pilota Sport. Gli appuntamenti più vicini all’orizzonte sono quelli del 28 e 29 ottobre e dell’1 e 2 novembre. Come riferisce il sito dedicato, questo ciclo di formazione è “il primo passo per tutti i clienti Ferrari che vogliono padroneggiare le tecniche di guida sportiva, vivendo un’esperienza unica in pista“.

Avere una “rossa” in garage è un’emozione pazzesca, saperla usare bene è un dovere verso se stessi e nei confronti degli altri. Le auto sportive della casa di Maranello sono molto sicure, ma i livelli prestazionali estremi di cui sono capaci richiedono grande consapevolezza. Saper gestire al meglio le dinamiche delle supercar del “cavallino rampante” può mettere in condizione di spremerne meglio il potenziale, in condizioni di adeguata sicurezza, nei contesti in cui ciò è permesso. Può aiutare anche a controllare nel modo corretto le eventuali situazioni di emergenza.

Accademia della guida del “cavallino rampante”

Ferrari Corso Pilota Sport e il corso introduttivo del programma di formazione alla guida delle “rosse”. Svolgerlo sulla pista di Fiorano, sua abituale sede, è un grande valore aggiunto, perché questo è uno dei luoghi simbolo della leggenda creata da Enzo Ferrari e dai suoi uomini. La scheda descrittiva riferisce che i partecipanti riceveranno un’introduzione alle tecniche di guida sportiva e dei consigli per migliorare le loro prestazioni in pista, in piena sicurezza. Gli istruttori sono di alta qualità e questo aiuta a raggiungere l’obiettivo.

I modelli utilizzati saranno le Ferrari F8 Tributo e 812 Superfast, ma gli allievi avranno anche l’opportunità di iniziare a condurre la potentissima SF90 Stradale: un bel privilegio. Previsti, nell’ambito dello stesso pacchetto, degli esercizi di padronanza di guida delle “rosse” su superfici scivolose, per dare gli opportuni strumenti di controllo in situazioni del genere. I partecipanti saranno 28 per corso, suddivisi in 4 gruppi. Chi lo vorrà, potrà anche esaudire il desiderio di guidare in pista la sua Ferrari personale, al termine del corso.

