Citroën C5 Aircross 2022: ecco come potrebbe essere [Render]

La Citroën C5 Aircross è stata lanciata sul mercato nel 2017 in seguito alla presentazione avvenuta nel corso del Salone di Shanghai. Le vendite in Europa, però, sono iniziate verso la fine del 2018.

A causa del suo nome commerciale, i dirigenti della casa automobilistica francese gli hanno attribuito il ruolo di ammiraglia, nonostante si tratti in realtà di un SUV compatto con un corpo lungo poco più di 4,5 metri. Di recente, però, questo titolo è passato nelle mani della nuova C5 X.

Citroën C5 Aircross 2022: un render anticipa il suo possibile aspetto finale

La C5 Aircross compie tre anni, quindi il marchio di Stellantis sta lavorando a un restyling che dovrebbe essere presentato nella primavera del 2022. Nell’attesa di maggiori informazioni e foto spia, Motor.es ha realizzato un render in cui ci mostra come potrebbe essere l’aspetto finale della Citroën C5 Aircross 2022.

Il SUV francese avrà un nuovo design ripreso dagli ultimi modelli del marchio francese. I fari anteriori della zona inferiore saranno più sottili mentre quelli superiori avranno una nuova forma. Sono state mantenute le due griglie separate, anche se la maggior parte del raffreddamento sarà deviato adesso verso una grande presa d’aria nel paraurti.

I lati del paraurti anteriore potrebbero perdere gli Airbump in favore di un design complessivo più pulito. Gli stessi elementi, che hanno conferito al modello un aspetto particolare, dovrebbero scomparire dalle portiere, in linea con quanto fatto con la C3 Aircross recentemente aggiornata. Passando sul retro, il nuovo restyling della Citroën C5 Aircross avrà dei fari dall’aspetto più moderno e forse posizionati diversamente.

Nell’abitacolo è prevista una revisione dei materiali e dei colori con nuovi abbinamenti fra cui scegliere. Sono previsti inoltre cambiamenti sulla plancia e un nuovo display touch da 10 pollici per il sistema di infotainment. L’equipaggiamento sarà migliorato con nuovi elementi di comfort e sistemi di assistenza alla guida.

In questo momento, Citroën ha dei prototipi semi-camuffati della nuova C5 Aircross che da qualche mese escono dallo stabilimento di Rennes (Francia). Per quanto riguarda le motorizzazioni, i propuslori PureTech a benzina e diesel BlueHDi (entrambi da 130 CV) e la versione ibrida plug-in da 225 CV non riceveranno un aumento di potenza, ma i tecnici del brand francese si concentreranno sul ridurre consumi ed emissioni.