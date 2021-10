Fiat Pulse: oltre 5500 esemplari preordinati in 96 ore

Il nuovo Fiat Pulse continua a conquistare record in Brasile. Il primo SUV del marchio torinese sviluppato e prodotto completamente nel grande paese sudamericano ha appena raggiunto il traguardo di oltre 5500 unità prenotate in soli quattro giorni.

Nelle prime 48 ore di prevendita, il SUV Fiat aveva già raggiunto oltre 4000 esemplari riservati, a dimostrazione del desiderio del consumatore brasiliano di un modello moderno, tecnologico, connesso e performante. I numeri collocano il nuovo Fiat Pulse come uno dei più grandi lanci fatti fino ad ora da Fiat in Brasile.

Fiat Pulse interni

Fiat Pulse: uno dei più grandi lanci fatti dal brand torinese in Brasile

Arriva sul mercato brasiliano con diverse scelte di colorazioni, finiture, trasmissioni e motori, incluso il tanto apprezzato turbo benzina T200 con potenza fino a 130 CV. Il propulsore più potente della sua categoria equipaggia le versioni Drive, Audace e Impetus, quest’ultima finora la preferita dagli automobilisti brasiliani.

Il Pulse con propulsore turbo benzina dispone di un moderno cambio automatico CVT a 7 rapporti con modalità Sport e la possibilità di avere le palette al volante. Con queste caratteristiche, il veicolo impiega 9,4 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h, superando i principali rivali del segmento.

Le prime unità per il test drive sono già disponibili nella maggior parte delle concessionarie Fiat presenti in tutto il Brasile, consentendo al cliente di conoscere da vicino il nuovo SUV. Con l’obiettivo di offrire la massima trasparenza, ogni consumatore conoscerà i tempi di consegna previsti del proprio Fiat Pulse al momento dell’acquisto.

Ad ogni modo, Fiat ha confermato che le consegne inizieranno a novembre. Il modello viene fornito di serie con diverse dotazioni, quali climatizzatore automatico digitale, sistema di infotainment con display da 8.4 pollici (10.1 pollici nella versione top di gamma Impetus), supporto Apple CarPlay e Android Auto wireless, quattro airbag, controllo della trazione e della stabilità, sistema TC+ e fari a LED.

È possibile trovare a bordo diversi sistemi di sicurezza attiva come Lane Departure Warning, frenata automatica di emergenza e Automatic High Light Switching. L’esclusiva piattaforma Fiat Connect Me consente ai possessori del nuovo Fiat Pulse di accedere a oltre 30 funzionalità del veicolo tramite smartwatch, smartphone e altoparlanti smart con Amazon Alexa o Google Assistant.

Infine, il SUV dispone del marketplace Cart di Stellantis che permette di pagare tasse, multe e persino acquistare uno snack da McDonald, senza lasciare l’auto.