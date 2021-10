Fiat Pulse raccoglie già 4000 ordini in sole 48 ore

Il lancio del nuovo Fiat Pulse è già un successo in Brasile. Il SUV, sviluppato e prodotto al 100% presso lo stabilimento di Betim (MG), ha registrato ben 4000 unità prenotate nelle prime 48 ore dal lancio, avvenuto martedì 19. La consegna dei modelli ai primi clienti inizierà a novembre.

Herlander Zola, direttore di Fiat Sud America e delle operazioni commerciali in Brasile, ha detto: “La Pulse più desiderata dai clienti è stata la versione top di gamma Impetus, che ha incantato i consumatori colpiti dalla strategia senza precedenti del marchio, che ha svelato l’auto alla finale di BBB 21 e ha mantenuto uno stretto contatto con i 70.000 abbonati sull’esclusiva piattaforma digitale dedicata al Pulse. Durante tutto l’anno, la piattaforma ha presentato i dettagli del modello, mantenendo il pubblico in grande attesa fino alla presentazione live, così come le persone che si sono recate nelle concessionarie per vedere da vicino l’auto”.

Fiat Pulse

Fiat Pulse: il nuovo SUV compatto ha conquistato già molti brasiliani

Gran parte delle concessionarie Fiat ha già il nuovo modello nel proprio showroom, un’altra iniziativa positiva per promuovere il lancio nel mercato brasiliano. Mantenendo l’impegno di Fiat alla trasparenza con il consumatore, ogni cliente conoscerà il periodo di fatturazione del proprio Pulse al momento dell’acquisto. Questo tempo può variare da 30 a 90 giorni, a seconda della versione e della configurazione scelta. Le prime unità di test drive sono già disponibili nella maggior parte delle concessionarie.

“La prenotazione di 4000 veicoli effettuata dal singolo cliente in due giorni dimostra il successo che avrà il Fiat Pulse sul mercato. Questo rivela quanto il consumatore stesse aspettando un SUV moderno, tecnologico, connesso ed efficiente. Oltre all’incredibile design dal DNA italiano, che conquista al primo sguardo, Pulse porta una serie di caratteristiche dal costo estremamente competitivo e imbattibile nel segmento”, ha concluso Zola.

Il nuovo Fiat Pulse gioca un ruolo fondamentale nella strategia di mercato del marchio torinese in quanto sintetizza come nessun altro prodotto l’offerta di valore ai clienti, sia nell’offrire il modello più moderno tra i concorrenti che proporre un nuovo approccio alla comunicazione con i consumatori negli showroom e nelle campagne pubblicitarie.

Al top della gamma troviamo la versione Impetus che viene fornita con il motore turbo benzina 200 con potenza fino a 130 CV, il più potente della sua categoria, abbinato a un esclusivo cambio automatico CVT a 7 rapporti.

Di serie abbiamo fari a LED con commutazione automatica degli abbaglianti, sistema TC+, quadro strumenti 100% digitale con display personalizzabile da 7 pollici e sistema di infotainment con schermo da 10.1 pollici.

Non mancano vari sistemi di assistenza alla guida come il Lane Departure Alert, l’Autonomous Emergency Braking e l’Automatic High-Light Switching. A bordo del nuovo Fiat Pulse c’è la nuova piattaforma di servizi connessi Fiat Connect Me con accesso a oltre 30 funzionalità da smartphone, smartwatch e assistenti virtuali.