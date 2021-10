Una Maserati Grecale è finita contro un palo a Torino

Quanto è accaduto ieri, a differenza di come simpaticamente si potrebbe ipotizzare, non ha nulla a che fare con la promozione e con l’aspetto legato al marketing serrato che ruota attorno alla futura Maserati Grecale. Difatti nel pomeriggio di ieri una Maserati Grecale, camuffata e impegnata in ulteriori fasi di test che la vedono protagonista ormai da qualche mese delle nostre strade, è finita contro un palo all’imbocco di Corso Unità d’Italia a Torino all’uscita dalla rotonda di Piazza Polonia.

Pare che la dinamica dell’incidente sia stata caratterizzata da un contatto con una Ford Fiesta che procedeva più o meno alle spalle della Maserati Grecale. L’incidente, che ha fatto concludere il test a bordo della Grecale a due operatori impegnati nel collaudo contro un palo, non ha riportato feriti tanto che i due uomini del Tridente hanno anche rifiutato il trasporto in ospedale. Chiaramente però il piccolo incidente ha fatto intervenire sul posto sia la Polizia di Stato che la Polizia Locale del capoluogo piemontese.

La curiosità attorno alla Maserati Grecale incidentata

Chiaramente l’incidente che ieri ha coinvolto la Grecale a Torino ha richiamato l’attenzione di molti. Di certo le camuffature non sono un elemento così vicino ai non appassionati di auto e di vetture che ancora si trovano in una fase di test che precede l’effettiva immissione su strada, quindi la produzione. La speciale camuffatura utilizzata dal Tridente per la Grecale (e anche per la GranTurismo e suo tempo per la MC20) ha catalizzato l’attenzione dei passanti e la curiosità di molti.

D’altronde la Grecale non arriverà prima del prossimo anno e la presentazione del 16 novembre è stata già rimandata a causa della cronica mancanza di chip che sta affliggendo anche il settore dell’auto in questo ultimo anno. Sicuramente il piccolo incidente che ha indirizzato questa Grecale contro un palo potrebbe risultare utile per mantenere alto il livello di attenzione su un modello ormai pronto, ma lasciato ancora in attesa per un po’. Che sia questa la strada da seguire per amplificare le attenzioni? Si scherza, ovviamente.