Jeep registra un aumento delle vendite del 40% in India

Arrivano buone notizie per Jeep dall’India. La casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis ha registrato un lusinghiero risultato in termini di vendite nell’importante mercato automobilistico. Il marchio statunitense di Stellantis ha infatti visto un aumento record delle vendite delle sue auto pari a +40 per cento rispetto al 2019, anno che viene preso come riferimento in quanto nel 2020 si sono registrati risultati bassissimi, un po’ per tutti, a causa del Covid.

Questo nonostante la crisi dei semiconduttori sia arrivata anche in quel paese con la produzione della casa americana nel suo stabilimento indiano di Ranjangaon che ha subito alcune battute di arresto. Basti pensare che lo stabilimento attualmente lavora solo al 50 per cento della sua capacità complessiva. Le cose dovrebbero migliorare ulteriormente per Jeep in India nei prossimi anni. Infatti la casa automobilistica del gruppo Stellantis punta a lanciare alcuni nuovi modelli in questo importante mercato.

Il primo ad arrivare dovrebbe essere un SUV compatto che rappresenterà la nuova entry level nella gamma di Jeep e andrà a collocarsi in un segmento di mercato particolarmente in voga in quel paese. Si tratterà di un SUV di circa 4 metri di lunghezza. Ricordiamo inoltre nel 2022 arriverà anche un SUV a 7 posti che invece diventerà la nuova top di gamma dell’offerta della casa statunitense in quel mercato. Il veicolo che è stato già presentato si chiamerà Meridien.

Jeep che ormai è un vero e proprio marchio globale punta a crescere sempre di più in India che è uno dei mercati auto maggiormente in espansione non solo dell’Asia ma più in generale del mondo. Dunque fare bene in quel paese diventa fondamentale per ottenere buoni risultati a livello globale.

