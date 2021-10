Fiat, Lancia e Alfa Romeo: il punto della situazione

Fiat, Lancia e Alfa Romeo nei prossimi anni saranno grandi protagoniste nel settore automotive grazie ai numerosi lanci che il gruppo Stellantis dovrebbe effettuare e che arricchiranno le gamme delle tre famose case automobilistiche italiane. Per quanto riguarda Fiat, sappiamo di certo che nel 2023 sarà lanciato un B-SUV che verrà prodotto in Polonia su piattaforma STLA Small e che arriverà sul mercato anche in versione completamente elettrica.

In futuro per il marchio Fiat è previsto un secondo modello nel segmento B, forse l’erede di Fiat Punto. Inoltre almeno altre due auto sono previste nei segmenti C e D e molto probabilmente si tratterà di SUV. Il primo sostituirà la Fiat 500X. In dubbio resta il destino di Fiat Tipo. Per quanto riguarda Alfa Romeo, confermato l’arrivo di 5 modelli nei prossimi anni. Il primo nel 2022 sarà Alfa Romeo Tonale. Poi nel 2023 toccherà al B-SUV prodotto in Polonia. Nel 2024 e nel 2025 potrebbero arrivare le eredi di Giulietta e MiTo. Infine previsto la nuova generazione di Stelvio e forse anche di Giulia.

Infine per quanto riguarda Lancia, confermato il suo rilancio e il ritorno in Europa. Saranno 3 le auto ad arrivare nei prossimi anni. La prima sarà la nuova generazione di Lancia Ypsilon che arriverà nel 2023. La seconda sarà la nuova Delta che dovrebbe essere presentata entro la fine del 2024. Nel 2025 dovrebbe toccare alla nuova Lancia Thema. queste tra l’altro dovrebbero essere solo le prime novità di una lunga serie che riguarderanno in futuro i marchi Fiat, Lancia e Alfa Romeo. vedremo dunque come si evolverà la situazione all’interno del gruppo Stellantis e quali novità emergeranno nei prossimi mesi in proposito.

