La nuova Lancia Thema nel 2026?

Nelle scorse settimane il numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano ha confermato che la prima auto del rilancio della casa piemontese sarà la nuova Ypsilon che arriverà tra il 2023 e il 2024. Tra il 2024 e il 2025 toccherà al ritorno della Lancia Delta. Anche questa notizia è stata ufficialmente confermata nei giorni scorsi dai dirigenti del marchio automobilistico che fa parte del gruppo Stellantis. Il terzo modello ad arrivare potrebbe essere un’altra vecchia conoscenza dei fan della casa piemontese. Ci riferiamo alla nuova Lancia Thema che secondo i soliti bene informati potrebbe fare il suo ritorno sul mercato il tra il 2025 e il 2026.

Nuova Lancia Thema terzo modello del rilancio del marchio piemontese?

Secondo le più recenti indiscrezioni, la nuova Lancia Thema nascerà sulla piattaforma STLA Medium e avrà una lunghezza tra i 480 e i 490 cm divenendo la nuova ammiraglia della casa automobilistica piemontese che nel frattempo sarà tornata in tutti i principali mercati auto dell’Europa. Sembra sicuro che la gamma di questa auto sarà completamente elettrificata e anzi qualcuno ipotizza che anche questa auto possa arrivare sul mercato solo in versioni completamente elettriche.

Per quanto riguarda la potenza del motore della nuova Lancia Thema si parla di un range tra tra i 220 ed i 380 CV con l’autonomia per la versione elettrica destinata a raggiungere e superare i 500km con un ‘pieno’. Per quanto riguarda i prezzi certamente saranno superiori ai 40 mila euro e si potrebbero avvicinare ai 50 mila.

Questa sarà dunque il fiore all’occhiello della futura gamma di Lancia che il gruppo Stellantis vuole rilanciare e considera come uno dei suoi 3 marchi premium insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles. Qui vi mostriamo un render che ipotizza l’aspetto che potrebbe avere questa vettura di Lancia nel caso di ritorno sul mercato.

